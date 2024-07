Výpadek v České spořitelně. Nefunguje bankovnictví George v mobilu a na počítači

Česká spořitelna má od 9:20 výpadek bankovnictví George v mobilu a na počítači. Technické problémy nemají dopad na možnost platit kartou. ČTK to řekl mluvčí spořitelny Lukáš Kropík.

„Na opravě intenzivně pracujeme. V tuto chvíli je George dostupný, nicméně stále evidujeme delší odezvy při načítání aplikace a transakční historie. Děláme vše pro to, aby bylo bankovnictví co nejdříve dostupné všem našim klientům,“ uvedl okolo 10:30 Kropík. Za vzniklé problémy s přihlašováním do bankovnictví se spořitelna klientům omlouvá.

Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, kterých měla ke konci března 4,6 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy.