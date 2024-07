Už i Chorvaté pochopili, proč turisté prchají z pláží Jadranu: Je u nás draho!

Zdražováním v Chorvatsku se už zabývají i tamní média. Naposledy deník Jutarnji list vydal text, že se země loučí s nejvěrnějšími hosty, kteří zemi hromadně opouštějí kvůli neúnosné drahotě. A za příklad list dává turisty z Itálie. V roce 2019 totiž v zemi přenocovalo až 5,4 milionu Italů, zatímco vloni už to bylo jen 4,2 milionu! To je pokles o 22 procent!

Francouzské ceny

Přitom stejně jako Češi, tak i Italové mají chuť cestovat, stěžují si ale na razantní zdražení zboží i služeb. „Většina Italů uvádí, že Chorvatsko hodně zdražilo. Hledají proto cenově dostupnější ubytování a nálada pro cestování bude záviset nejen na jejich kupní síle, ale také na cenách turistických služeb v Chorvatsku,“ uvedla Viviana Vukelićová, ředitelka kanceláře Chorvatského turistického sdružení.

„Chorvatsko za francouzské ceny, a to se vyplatí!“ špačkují návštěvníci na sociálních sítích. Zdražilo ubytování. List Dnevnik třeba vyčíslil, že ceny apartmánů letos vzrostly zhruba o 30 procent. Za bydlení, jež stálo loni v hlavní sezoně 60 eur (1515 Kč), letos žádají majitelé zhruba 80 eur (2020 Kč)!

Drahota? Zlodějna!

V maloobchodech se dá ještě nakoupit vcelku normálně, zato ceny v restauracích vylétly raketově nahoru. Třeba turistka z Rakouska pro web Heute řekla, že na ostrově Brač platila za porci prostého čevabčiči a jedno malé pivo v přepočtu 620 korun! „Za malé pivo si řekli sedm eur! Tu sumu jsem vydýchávala hodně dlouho...“ stěžovala si.

Jiný Rakušan si zase postěžoval, že za dvojité espresso musel dát ve městě Opatija na Istrii 6,50 eura, v přepočtu 167 korun! Slušnost po celé Evropě přitom velí prodávat takovou kávu do tří, maximálně čtyř eur (75 až 101 Kč). Další zase sdílel účtenku, že za čtyři kopečky zmrzliny mu naúčtovali 394 korun, tedy takřka stovku za jeden!

Na hůl berou turisty i s parkováním – v Dubrovníku můžete za hodinu parkování ve starém městě dát i 40 eur (1010 korun), dál od centra to je samozřejmě levnější, ale pořád 100 korun za hodinu.

Je třeba hledat

Stejnou sumu, tedy 40 eur (1010 Kč), leckde žádají také jako půjčovné za velké plážové lehátko se slunečníkem! „Je to stejné, jako když si dáte pivo na Staroměstském náměstí za 150 korun a o pár ulic dál stojí 65. Kdo si dá tu práci, najde v Chorvatsku restaurace i obchody s cenovými relacemi, jako jsou v Česku,“ říká na obranu Chorvatů místopředseda Asociace cest. kanceláří ČR Jan Papež.

Chorvatsko je země cenových rozptylů

Sezona v oblíbené destinaci je v plném proudu, a tak Blesk v pořadu Epicentrum k situaci v Chorvatsku vyzpovídal českého velvyslance v Záhřebu Milana Hovorku (63). Očekává se, že i toto léto k Jadranu vyrazí celkem asi 900 tisíc Čechů, na vlastní kůži ale vesměs zažívají, že vše znovu podražilo...

Sezona je v plném proudu, každoročně k Jadranu míří tisíce Čechů. Bude to letos stejné?

„Některé údaje máme za první pololetí letošního roku a z těch údajů se dá vyčíst, že to bude rok velmi podobný těm předchozím, kdy se podle oficiálních údajů vydalo do Chorvatska necelých 900 000 našich občanů, a to hovoříme o těch, kteří se registrovali ve zdejším elektronickém systému návštěvníků.“

Jak se s poměrem k loňskému roku zvedly ceny v Chorvatsku?

„V Chorvatsku vrcholí turistická sezona a to je samozřejmě moment, kdy každý podnikatel a obchodník testuje, co ten klient je připraven za jeho službu zaplatit. Přesto si myslím, že ty ceny by pro naše občany neměly být nějakým mimořádným překvapením, pokud se bavíme o těch, kteří spoléhají na nákupy v maloobchodní síti, kde jsou ceny velmi podobné jako u nás. Pokud jde o ceny služeb restauračních zařízení, hotelových služeb, tam vždycky půjde o atraktivitu lokace.“

Kde v Chorvatsku je nejlevněji, a které destinace jsou opravdu nejdražší?

„Obecně mohu říct, že Chorvatsko patří k zemím, kde je jeden z největších cenových rozptylů. Takže pokud se podívám na tu vaši otázku, kde je nejdráž a kde je nejlevněji, tak bych asi měl říct: Nejlevněji na východě země a nejdráž podél pobřeží od severu na jih. A ty cenové rozdíly mohou být poměrně dost veliké!“

Většina našich turistů samozřejmě míří k moři...

„Dejme tomu, že Dalmácie, ta jižní část, může být obecně dražší než střed a sever Chorvatska.“

Češi nejčastěji volí dopravu autem. Zdražily se poplatky a i pokuty třeba na dálnicích v Chorvatsku?

„Já bych si možná dovolil říct, že pokud budou dodržovat dopravní předpisy, tak mám pocit, že se naši občané ani o vyšší pokuty nemusejí zajímat. A pokud jde o tu druhou část, tak tam musím podotknout, že na té klíčové dálnici, kterou používají naši občané směrem na jih, to znamená ze Záhřebu směrem dolů, tak tam platí od letošního 1. července asi desetiprocentní zdražení mýtného.“