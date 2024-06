PŘÍMÝ PŘENOS Půl roku od masakru na FF: Zástupci univerzity o policejních závěrech i bezpečnosti

Půl roku uplynulo od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při níž její student David K. (†24) zastřelil 14 lidí a následně sebe. Zástupci Univerzity Karlovy v pátek zhodnotí uplynulých šest měsíců. Zároveň představí plánovaná bezpečnostní opatření i kroky, které by měly pomoci zvýšit připravenost a odolnost školy. Tiskovou konferenci sledujte v přímém přenosu od 9:00.

„Je pro nás výjimečné se tu dnes potkávat, je to pro nás v nějakém ohledu i těžké. Ale snažíme se přinášet pozitivní zprávy ohledně šesti měsíců, co jsme udělali, tak také ohledně výhledu do budoucna,“ uvedla děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková. V rámci reflexe půlroku po střelbě zmínila tři body, které se podle ní ukázaly jako důležité.

Prvním je pořeba podpory duševního zdraví zaměstnanců a studujících. „Hlavní poznatek, který máme, je, že potřeba podpory je dlouhodobá – nejednalo se jen o první měsíc, kdy podporu koordinoval záchranný systém, ale vyšlo najevo, že jde o dlouhodobý proces, v němž se střídají různé fáze,“ uvedla s tím, že univerzita realizovala několik dotazníkových šetření, ve kterých zjišťovala, co studentům pomáhalo a co by potřebovali pro následující zimní semestr, aby univerzita dokázala pomoc lépa zacílit. „Potřeby jsou diverzifikované, mapování nám s ohledem na omezené finanční prostředky pomáhá zjistit, kam je směřovat,“ uvedla.

Jako další důležitou věc zmínila podporu komunitního života na fakultě.řekla. Jako třetí bod zmínila prioritu neztratit zkušenost, kterou fakulta a univerzita prošla.

Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková poděkovala za to, že univerzita uspořádala setkání, kde uplynulých šest měsíců reflektuje, je to podle ní důležité. Poděkovala za citlivý, uvědomělý a moudrý přístup, který vedení fakulty zaujalo v tak náročné situaci. „Považuju váš přístup za mimořádně inspirativní,“ uvedla. Zároveň vyjádřila účast všem, kteří přišli o své blízké, a poděkovala studentům. „Dnešní setkání potřebujeme mj. proto, že vedle pevných regulatorních opatření, jako je zbraňová legislativa, vzdělávací akce pro složky IZS, je zde další důležitá oblast, a to komunitní podpora a podpora psychické odolnosti každého člověka,“ dodala s tím, že je důležité zvyšovat dostupnost služeb psychosociální podpory.

Uvedla, že v příštích dnech představí vládě návrh opatření, která míří do úrovně systémové prevence a reagují na zahraniční data. „Ta hovoří o tom, že až 72 procent pachatelů hromadné střelby vykazuje znaky negativní zkušenosti v dětství, 60 procent zažilo násilí. Musíme se snažit udělat vše pro to, abychom každého jedince s významnou traumatickou zkušeností dokázali zachytit včas a dokázali mu zajistit včasnou pomoc,“ řekla.

„Máme indicie, že pachatel hromadné střelby byl tím, kdo zažíval sociální izolaci, byl fascinován násilím, měl tendence k seberadikalizaci a nezažíval blízké funkční vztahy. Musíme analyzovat to, kde všude je možné takové jedince zachytit včas a jak můžeme naši připravenost zvýšit, a to ve všech oblastech,“ dodala Šimáčková Laurenčíková.

Chybějící podpora

K tiskové konferenci se jako řečník prostřednictvím videohovoru připojil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) poděkoval univerzitě i fakultě za to, že se v době krize semknula. „Paní rektorka i paní děkanka byly připraveny k neuvěřitelné aktivitě a činorodosti a pustily se do projektů, které mohou mít celospolečenský přesah,“ uvedl. Z témat zmínil především duševní zdraví, potřebu psychosociální pomoci, která podle něj v našem systému často nepřichází.

Uvedl, že na bezpečnostním výboru hodlá představit projekt tzv. bezpečného dětství. „Chceme vytipovat ve spolupráci s MŠMT a MPSV okamžiky, kdy by systém měl umět reagovat, kdy jde o dítě, jehož rodina vykazuje patologie, kdy se dítěti nevede dobře a jedinec pak nebude zvládat nároky, které na něj doba klade, a pomůže se mu na základě nějakých vzorců, které budou funkční. Debata, kterou vedeme o fyzické ochraně veřejného prostranství, je také důležitá, je to zodpovědnost ministerstva vnitra,“ dodal.

Škola také představila nové univerzitní Centrum resilience a studentské iniciativy, které se podílely na podpoře obnovy fungování sídla Filozofické fakulty UK.

Památník obětem

Odpoledne zástupci univerzity a fakulty představí dočasný památník obětem střelby na náměstí Jana Palacha. Připomínat je bude asi tři metry vysoký pískovec, který před budovou fakulty ukotvili odborníci ve středu. Jedná se o přírodní plastiku, kámen měl být podle zástupců fakulty co nejméně opracovaný.

Venkovní pomník má sloužit především pro veřejnost. Tragickou událost připomíná i takzvané tiché místo ve čtvrtém patře hlavní budovy, které bylo při střelbě a následném policejním zásahu nejvíce poničené. Dvě místnosti, ve kterých umíraly oběti prosincové střelby, a spojovací chodba mají fungovat jako pietní místa do konce roku, uvedli již dříve zástupci fakulty. Místnosti slouží jako pietní místa od konce května. Lidé v nich najdou kovové studánky, kameny nebo například květiny.

Střelba na fakultě je nejtragičtější obdobnou událostí v historii České republiky. Podle policejní zprávy o poskytnuté psychosociální pomoci významně psychicky zasáhla na 9000 lidí.