Policisté o výsledcích vyšetřování střelby na FF: Bylo to nešťastné, nešlo tomu zabránit

Střelba v budově fakulty v centru Prahy loni 21. prosince byla nejtragičtější obdobnou událostí v historii České republiky. Podle policie střílel čtyřiadvacetiletý student fakulty David K. z Hostouně na Kladensku, kde byl nalezen zavražděný i jeho otec. Policie mladíka na základě balistické expertizy spojila rovněž s případem vraždy muže a dvouměsíčního dítěte v Klánovickém lese na okraji Prahy.

Některé události předcházející tragické střelbě vzbudily otázky médií a veřejnosti. Šlo zejména o to, zda policisté mohli mít již před útokem informace o tom, že je student nebezpečný. Rozpoutala se také debata o nastavení pravidel při získávání střelných zbraní, kterých si mladík v relativně krátké době zaregistroval osm. Vnitřní policejní kontrola dospěla v lednu k závěru, že policisté při samotném zásahu i při předchozím pátrání po podezřelém postupovali správně. Lepší měla být ale krizová komunikace se zástupci školy.

S odložením případu není spokojena Univerzita Karlova. Podala proti němu stížnost, ve které uvedla, že by policisté měli detailněji prověřit veškeré souvislosti útoku i události, které mu předcházely. Stížnosti se očekávají i od dalších poškozených.

Stovky policistů v akci

Policisté nicméně po půlročním šetření uvádí, že se skutečně nedalo udělat víc, než bylo uděláno. „Původně jsme hledali člověka, o kterém jsme předpokládali, že se chce zabít. Posléze jsme pátrali po člověku, který se chce zabít a je ozbrojený. A až s odstupem šlo o pátrání po člověku, který může být podezřelý ze smrti svého otce,“ sdělil na tiskové konferenci policejní prezident Martin Vondrášek.

„Měli jsme penzum informací, se kterými jsme pracovali. Během půlročního vyšetřování se ale objevovaly další a další věci, které byly dávány do souvislostí,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček, který za 40 let své služby u policie nic podobného nezažil.

„Zjišťovali jsme, že tato osoba vlastní, respektive je držitelem více střelných zbraní. Zároveň jsme řešili případ v Hostouni, kde bylo v tratolišti krve nalezeno tělo muže, u něj byla sekera. Jako policisté jsme si dali indicie dohromady a označili jsme tuto osobu za podezřelou,“ dodal Matějček. Zároveň se vyjádřil i k tomu, že skrz tísňovou linku 155 čili na zdravotnickou pohotovost se měla ozvat známá pachatele, která sdělila, že o svého kamaráda má strach, protože ji psal „podivné“ smsky.

Nejen v jejich důsledku, ale také v souvislosti s úmrtím otce pachatele, policie postupně začala pracovat s verzí, že může být nebezpečný nikoliv sobě, ale i svému okolí. „Indicie nám ukázaly, že nejde o standardní pátrání po sebevrahovi, ale že to může být osoba nebezpečná, ozbrojená, která míří do Prahy. Jeho maminka nám sdělila, že míří na výuku do filozofické fakulty.“ Proto bylo rozhodnuto o navýšení jednotek v rámci pátrání. Těch se ve výsledku z původních desítek nasčítalo na 240.

»Nedalo se nic dělat«

„V okolí FF se pohybovala spousta policistů. Monitorovali prostor před fakultou, na Staroměstském náměstí, v okolí fakulty. Nevěděli jsme, že v té době už byl pachatel uvnitř budovy,“ uvedl dále Matějček. Narážel tím na fakt, že když policisté pátrali po podezřelém, ten už se dávno nacházel v budově filozofické fakulty, v jejích nejvyšších patrech. A i přesto, že se hlídky na podezřelého doptávali jednak na vrátnici, dále pak dvou proděkanů. Nikdo jim nebyl s to říci, zda se v budově nachází, především pak zda jde vůbec o studenta Univerzity Karlovy.

„Policisté neudělali žádnou zásadní chybu, která by měla vliv na tyto tragické události. Nešlo jim zabránit,“ myslí si Vondrášek. Policejní hlídky, které dorazily do budovy fakulty na náměstí Jana Palacha, prozkoumali první dvě patra, než jim bylo sděleno, že by se podezřelý student měl nacházet v jiné budově.

Podle toho se pak také policisté zařídili. „Na základě této informace hlídka opustila budovu filozofické fakulty a šla po horké stopě,“ vyjádřil se Matějček s tím, že se veškerá policejní pozornost soustředila na budovu v Celetné.

„Je to nešťastné,“ připustil Matějček ohledně toho, že policisté neprobádali vyšší patra budovy, kde se v tutéž chvíli masový vrah, jenž měl už v tu dobu na svědomí minimálně tři vraždy, nacházel. O tom, že jde v souvislosti s úmrtím tatínka a jeho miminka v Klánovickém lese, respektive jeho vlastním otcem, o tutéž osobu, policie neměla potuchy.

Vyšetřování v datech

I půl roku po tragickém incidentu zůstává po řádění masového vraha strach, zmar a smutek. A veřejnost se nejspíše nikdy nepřestane ptát po otaznících, na které se policisté snaží odpovědět. Ti dávají dohromady všemožné informace, které se případu mohou týkat. A že jich není málo.

„Bylo vyžádáno, 32 soudně lékařských posudků. Zajistili jsme 13 datových nosičů, které měly 13 TB, které se vyhodnocovaly. Zkoumali je psychologové a psychiatři,“ vyslovil šéf pražské mordparty Aleš Strach.

„Dále 120 kamerových záznamů okolo 7 TB. Bylo i rozsáhlé finanční šetření, které obsahovalo informace o nákupu zbraní, střeliva, výbušného systému. Pak 130 výslechů osob. Prověřování bylo velice obsáhlé, které jsme provedli v šesti měsících,“ upřesnil.

Policejní prezident k tomu dodal, že by rád„ apeloval na to, aby všichni rozlišovali rozsah informací, které policisté měli a které mohli mít v úvodní fázi pátrání po pátrané osobě, od informací, které byly zjištěny důkladným vyšetřováním po půl roce. Rozsah informací, které máme dnes, a které jsme měli v prosinci, je diametrálně odlišný,“ řekl.