Podnikatel Kočka nebo lobbista Rittig. Projekt ukázal, kdo vlastní v Dubaji luxusní nemovitosti

Záznamy o nemovitostech pocházejí z úniku dat, mimo jiné od dubajského pozemkového úřadu a od společnosti poskytující veřejné služby. Podle investigace.cz nabízejí přehled o stovkách tisíc nemovitostí v Dubaji a informace o jejich vlastnictví nebo využití, převážně z let 2020 a 2022. Údaje získala nezisková organizace Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) a poskytla je norskému finančnímu portálu E24 a organizaci Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), které investigativní projekt koordinovaly. Totožnost osob v uniklých datech novináři ověřovali několik měsíců.

Na seznam majitelů dubajských nemovitostí se novináři rozhodli zařadit osoby pouze v případech, kdy to podle nich bylo ve veřejném zájmu. Jsou mezi nimi lidé, kteří byli odsouzeni nebo obviněni z trestných činů, čelí sankcím nebo jsou veřejně známými činiteli či jejich spolupracovníky. Na seznamu naopak nefigurují celebrity. Investigace.cz rovněž připomíná, že Dubaj donedávna neměla s mnoha zeměmi smlouvy o vydávání osob, což z ní činilo cílovou destinaci pro osoby prchající před spravedlností. Ničivá povodeň zasáhla dovolenkový ráj! Nejrušnější letiště světa v Dubaji neodbavuje cestující

Na seznamu vlastníků figurují podezřelí, odsouzení či veřejně známé osoby z mnoha zemí světa. Jde například o Nizozemce Josepha Johannese Leijdekkerse, který je na unijním seznamu nejhledanějších osob kvůli vyšetřování obchodu s kokainem, dále například brazilský podnikatel obviněný z podvodů Danilo Vunjao Santana Gouveia.

Česká stopa

Byty v Dubaji podle investigace.cz vlastní také český podnikatel z rodiny známé pořádáním Matějských poutí v Praze Jan Kočka, jenž figuruje v rozsáhlé kauze daňových podvodů, či lobbista Ivo Rittig, jehož úřady vyšetřovaly například kvůli podezřením z machinací s veřejnými zakázkami. Majitelem bytu v Dubaji je také český podnikatel Antonín Šimek, který provozuje kasina a jehož firma dluží celkem 70 milionů korun, z toho skoro polovinu státu, uvedla investigace.cz. Nikdo z trojice redakci před publikací článků neodpověděl na dotazy ohledně nemovitostí.

Server zároveň popsal, jak některé realitní firmy nabízejí možnost nakupovat nemovitosti v Dubaji v hotovosti, kryptoměnami či za zlato. Právě platby vysokých částek v hotovosti či jinak mimo bankovní systém mohou naznačovat praní špinavých peněz. Do roku 2022 přitom neměli dubajští realitní agenti, makléři a právníci povinnost hlásit úřadům velké hotovostní transakce nebo transakce s kryptoměnami. Nákup dubajských nemovitostí zprostředkovává i několik realitních firem v ČR.