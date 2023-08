Česko a domácí násilí: Exkluzivní přehled po krajích. Ústecko prý není nejdrsnější

Od roku 2021 policie v celé zemi prošetřovala 2984 případů domácího násilí. A o dvě stovky méně osob pak vykázala ze společné domácnosti. Jak zjistil deník Blesk, Ústecký kraj má nejvíc těchto případů v přepočtu na obyvatele z celé země. A to až čtyřikrát víc než Středočeský či Plzeňský kraj.

Před unáhlenými závěry však varují odbornice z praxe. „Vysoká čísla případů neznamenají, že má Ústecký kraj víc násilníků, ale znamenají, že policie tam dělá lépe svoji práci,“ řekla advokátka Lucie Hrdá (42). Podle ní se policie v mnoha případech snaží řešit oznámení domácího násilí spíš domluvou, než zahájením vyšetřování.

„Jedním z důvodů je, že aktuálně je v zemi vyškolených pouze 9000 policistů a spousta měst nemá kapacity na to, aby měla speciální tým nebo člověka, který by se problematikou domácího násilí zabýval,“ vysvětluje poslankyně Barbora Urbanová (31, STAN). Ta je rovněž členkou iniciativy Pod svícnem, která pomáhá obětem domácího násilí.

Rozšíření pomoci

Zatímco v Ústeckém kraji policie za posledního dva a půl roku řešila jeden případ domácího násilí na 2057 obyvatel, v Plzeňském to byl jeden případ na 7987 lidí, a ve Středočeském dokonce jeden na 8961. Proti kritice se ale oba kraje ohrazují a tvrdí, že se snaží obětem pomáhat. A to únikovými byty i možností podat výpověď přes digitální službu místo docházkou na policejní stanici. „Žádný případ nepodceňujeme,“ napsala Vlasta Suchánková, vedoucí tiskového oddělení policie Středočeského kraje. A za prací policie si stojí i hejtmanka Petra Pecková (47, STAN). „Policie odvádí skvělou práci,“ uvedla pro Aha!. Stejně tak se i plzeňské hejtmanství postavilo za svoji policii. „Kraj jejich práci věří a má s ní dobrou spolupráci,“sdělila Aha! mluvčí hejtmanství Helena Frintová.

Praha a Brno ok

Podle spoluzakladatelky iniciativy Pod Svícnem Michaely Studené se situace liší nejen kraj od kraje, ale především obec od obce. „Nejlepší reference máme na Prahu a Brno, které mají specializovaný tým řešící tuto problematiku. Naopak nepříliš pozitivní přístup popisovali někteří naši sledující shodně v Kladně, Břeclavi, Kroměříži či ve Svitavách,“ uvádí. I tak se ale podle ní stav lepší. Třeba počet vykázání z domácnosti v průběhu let napříč Českem roste. „Neukazuje to, že by domácího násilí bylo více, ale že policie tohoto prostředku využívá čím dál více,“ dodala.

Středočeši mají výrazně méně případů

Za posledního dva a půl roku v Česku policie vyšetřovala skoro tři tisíce případů domácího násilí. V mapě jsou vidět počty těchto případů v jednotlivých krajích. Redakce Aha! spočítala, kolik lidí připadá na jeden takový případ v každém kraji. Zatímco středočeský region je na tom nejlépe, kdy připadá jeden případ na skoro 9 tisíc obyvatel, na druhém místě je Plzeňský kraj a pomyslné stupně vítězů uzavírá Jihočeský kraj. Naopak třetí od konce je Karlovarský kraj (jeden případ na 2595 obyvatel), za ním je Liberecký (jeden případ na 2366 obyvatel) a vše uzavírá Ústecký kraj (jeden případ na 2057 obyvatel).

Jak od partnera utéct?

Naplánujte útěk, mějte připravenou tašku s doklady, léky a penězi na cestu.

Mějte fotky zranění či lékařské zprávy. Pokud je nemůžete mít u sebe, schovejte je u známých.

Najděte místo, kam půjdete. Může to být azylový dům, intervenční centrum, policie či nemocnice.

Vysvětlete dětem, že do konfliktu nesmějí zasahovat. Naučte je ale zavolat policii.

Pokud nemůžete utéct s nimi, policii můžete požádat o doprovod při jejich vyzvednutí.

Před odchodem či hned po něm se ozvěte OSPOD, aby váš útěk s dětmi nebyl únos.

Kam volat v případě nebezpečí?

POLICIE ČR –158

MĚSTSKÁ POLICIE – 156

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155, 112

DONA – 251 511 313

RIAPS – 222 580 697

ELPIDA – 800 200 007

SENIOR TELEFON – 800 157 157

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – 257 317 110

Počet případů domácího násilí v jednotlivých krajích. | Infografika Aha!