Situace na poštách po „masakru“ poboček: Fronty i rozladění senioři. Většinou ale klid

Na mnoha poštovních pobočkách dnes podle zpravodajů ČTK panoval klid, počty zákazníků byly často stejné jako v běžný den před zrušením poboček České pošty. Nespokojení s delší čekací dobou byli dnes ráno klienti, kteří přišli například do pobočky na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti nebo do pobočky na českobudějovickém sídlišti Vltava. Rušno bylo na brněnské poště u hlavního nádraží. Síť poboček České pošty se od soboty 1. července zmenšila o 300 na 2900 poboček. Ztrátový státní podnik je uzavřel kvůli klesajícímu objemu provozu a úsporám. Mají dosáhnout zhruba 700 milionů korun.

V Uherském Hradišti, kde žije zhruba 24.000 obyvatel, zůstala pobočka na centrálním náměstí jako jediná. Dvě pobočky, ve Štěpnické ulici a ulici Františka Kretze v místní části Mařatice, zanikly. ČTK na místě zjistila, že délka čekání na vyřízení se odvíjela také od typu služeb, kvůli kterým lidé na pobočku v centru Uherského Hradiště přišli. Zatímco někteří čekali kolem 15 minut, starší žena tam strávila téměř hodinu. „Je to hrozné, takhle to nebývalo, ale co se dá dělat,“ řekla dnes žena ČTK. Jeden ze seniorů čekání vzdal. „Mám číslo 618, už jsem tam 20 minut stál a je na řadě číslo 613. Vzdávám to a jedu si vyřídit ověření podpisu někam jinam,“ uvedl muž, který žije ve čtvrti Jarošov.

Fronta asi 20 lidí se vytvořila dnes po 10:00, pár minut po otevření poštovní pobočky, na českobudějovickém sídlišti Vltava. Tato pobočka převzala služby po zrušené poště v obchodním domě Globus. Ve frontě stáli starší lidé i několik rodičů s malými dětmi. „Ježišmarjá,“ reagovala jedna z příchozích při pohledu na frontu, jež se táhla až ke vchodu. Někteří lidé jen nahlédli dovnitř a hned zas odešli. Otevřené byly dvě přepážky ze tří.

Čilý ruch panoval na brněnské poště u hlavního nádraží v obchodním domě Letmo. Otevřené byly všechny přepážky a po poledni čekalo na vyřízení svého požadavku zhruba 30 lidí. Podle toho, co lidé potřebovali, čekali od několika málo minut po deset až 15 minut. Na jaře otevřená pobočka nahradila zavřenou poštu na hlavním nádraží a také sem míří lidé, kteří byli zvyklí chodit na nedalekou pobočku v Orlí ulici. Stejně tak je od 1. července zavřená i zhruba kilometr vzdálená pobočka v ulici Příkop v IBC.

Dost lidí bylo také před 11:00 Na poště v ulici Bohumíra Četyny v Bělském Lese, která je jednou z poboček, jež nadále fungují ve stotisícovém městském obvodě Ostrava-Jih. Jejich množství však nebylo vyšší než v běžný den před zavíráním poboček. Provoz byl plynulý a otevřená byla většina přepážek. Většina lidí při čekání seděla. U jedné ze zavřených poboček, v ulici Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce, nebyl vidět žádný pohyb. O zavření pobočky neinformuje žádná vyvěšená cedule, lidé to poznají jen ze stažené rolety.

Rovněž na hlavní poště v Liberci zůstávají počty návštěvníků i po zrušení šesti z 12 poboček ve městě stejné. „Čekal jsem pět až sedm minut, jindy to bývá delší,“ řekl dnes ČTK mladý muž, který poštu pravidelně navštěvuje. Na poštu dnes dopoledne přišli i někteří senioři, kterým pobočku v místě bydliště Česká pošta zrušila. „Je to přítěž, hlavně pro nás starší. Musíme teď jezdit sem, a co si tady nevyřídíme, to nemáme,“ řekla ČTK důchodkyně, která dříve chodila na pobočku v Machníně. V Liberci Česká pošta zrušila pobočky na Františkově, Kunratické, ve Vesci, na Vápence, v Machníně a Růžodole.

Rakušan popsal velkou proměnu České pošty. Jak bude transformace vypadat?

Klid panoval dnes dopoledne u poboček České pošty v Ústí nad Labem. Nápis informující o ukončení provozu byl na pobočce v částech města Brná, Svádov a Klíše. Na dalších pobočkách pošty se podle zjištění ČTK fronty netvořily.

Také v Třebíči na hlavní poště to bylo bez front, otevřené byly tři ze šesti přepážek. Z objektů zrušených poboček ve městě už jsou odstraněny cedule označující provozovnu a její otvírací dobu. Na dveřích zůstaly jen plakáty informující klienty, které pošty v okolí jsou otevřené a kde mají lidé uložené své nedoručené zásilky. V Třebíči se na konci června uzavřely pobočky v Okružní a Demlově ulici, obě byly přístupné přímo z ulice bez prahů a schodů. Zůstalo otevřené jen pracoviště v ulici Marie Majerové se vstupním schodištěm a hlavní pošta v centru města, která je v prvním patře historické budovy včetně přepážky s balíky.