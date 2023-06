Útoků nožem přibývá: Expert řekl, zda se lze při napadení bránit

Ve východofrancouzském městě Annecy útočník pobodal šest lidí, z toho čtyři děti ve věku do tří let. Britská policie v Nottinghamu zadržela 31letého muže, který podle ní ubodal dva vysokoškolské studenty a muže středního věku. Útoky nožem se nevyhýbají ani Česku. Muž v Brně-Bystrci poblíž tramvajové zastávky pobodal dva lidi, jeden z nich později v nemocnici zemřel. Následně útočník s mačetou zranil čtyři osoby v Českých Budějovicích. Tyto tragédie mají kromě zraněných a mrtvých společné jedno - nůž. Zbraň, kterou má každý doma a může tak kdykoliv zaútočit. Jde se vůbec v případě útoku nožem ubránit? A co když jste svědky napadení nožem? Na tyto otázky odpověděl Blesk Zprávám instruktor moderní sebeobrany Pavel Houdek.

Proč útočníci volí v určitých případech nůž? Přece jen se musí dostat blízko oběti a riskuje, že oběť se může začít bránit...

Pavel Houdek, instruktor moderní sebeobrany a kriminolog: Nůž je zdaleka nejdostupnější zbraň. Doslova každý ji má doma, koupíte ji na každém rohu za pár korun a žádná vláda na světe ji nemůže zakázat, protože si zkrátka nějak potřebujete doma krájet cibuli. Zároveň s ním každý umí zacházet, každý ho držel v ruce. Z běžně dostupných zbraní je nůž jednou z nejefektivnějších, pokud je vaším cílem zabít co nejvíce lidí. Sehnat si třeba střelnou zbraň je v zemích, kde je jejich vlastnictví hodně omezeno, a kam např. Francie patří, pro běžného člověka téměř nemožné - samozřejmě, pokud není napojený na prostředí zločinu.

Pokud na mě někdo zaútočí s nožem, je lepší utéci? Platí zde „kdo uteče, vyhraje“?

Samozřejmě. Ale problém je v tom, že útočníci věcí, že můžete utéct. Proto volí místa, odkud utéct dost dobře nejde, nebo si vyberou lidi, kteří utéct nemohou - třeba matky s dětmi, jako v případě útoku v Annecy. (pachatel útočil v parku na břehu jezera, pozn. red.) On samozřejmě dobře věděl, že neutečete bez dítěte, malé dítě s vámi utíkat nebude, takže ho musíte nést, a když ho ponesete, tak budete pomalá a to zase znamená, že neutečete.

Házejte po útočníkovi věci, použijte „štít“

Je možné se tedy proti útoku nožem efektivně bránit, nebo bychom se neměli bránit vůbec?

Vždy je možné se nějak bránit a v případě probíhajícího útoku je vždy lepší se alespoň nějak bránit, protože alternativa neexistuje. Když se bránit nebudete, útočník vás zcela určitě pobodá. Když se bránit budete, tak tu šanci snížíte. Z analýz podobných útoků v minulosti vyplynuly čtyři účinné laické postupy.

První je pochopitelně útěk. Na menším prostoru můžete využít nějakou překážku - typicky zaparkované auto, ale na dětském hřišti třeba dětskou atrakci - a utíkat „kolem dokola“.

Druhým je házet po útočníkovi věci - doslova cokoliv je po ruce. Osobní věci, na dětském hřišti věci pro děti, hračky, písek nebo štěrk ze země, v restauraci nádobí, jídlo, sklenice i s obsahem, cokoliv. Jste-li v budově, můžete na něj stříkat hasicím přístrojem. Každé zdržení, které způsobíte, může znamenat, že si útočník řekne, že jste příliš těžký cíl, že mu za to nestojíte, a půjde raději jinam.

Třetím postupem je využít nějakou věc jako štít: typicky třeba batoh, tašku, ale třeba i židli nebo na dětském hřišti prázdný kočárek - a tímto štítem se krýt proti noži. Ideálně ne pasivně, ale štítem jít noži „naproti“.

Když všechny tyto postupy selžou nebo je nelze použít a útočník už je před vámi, šanci na přežití zvýšíte tak, že padnete k zemi, nohy dáte před sebe a budete agresora kopat do nohou - podobně, jako jsme v mateřské školce při rozcvičce na zemi „jezdili na kole“. Útočník vás pravděpodobně pobodá do nohou, ale máte výrazně větší šanci ochránit si vitální orgány.

Houdek: Braňte se, nevzdávejte se

Lze se tedy bránit taky, abychom si nezpůsobili fatální zranění? Nebude obrana spíše provokací?

Když se bránit nebudete, tak vám útočník způsobí život ohrožující zranění určitě. Když kapitulujete, jste ten nejsnazší cíl, do kterého se krásně trefí. Pokud jste v přímém ohrožení, braňte se a nepřemýšlejte nad zraněním. To přijde na řadu až poté, co odvrátíte útok na váš život.

Ve Francii byly děti, co když rodič chce dítě chránit? Jak to může udělat?

Pokud s sebou máte své blízké a nemůžete utéct, použijte strategie, o kterých jsem mluvil výše. Jediná změna je, že se musíte postavit mezi útočníka a svou rodinu.

Je to hrozná situace, protože vaši blízcí a děti mohou začít panikařit, chytat se vás, nebo naopak začít utíkat - třeba zrovna k útočníkovi. Pokud je na to prostor, je dobré s nimi komunikovat a jasně jim říct, co mají dělat: „stůjte tady za mnou a jakmile zakřičím, utíkejte směrem k našemu autu“ a pod. Svou akcí vůči útočníkovi kupujete rodině čas, tak je dobré zařídit, aby ho využili.

Bojíte se zasáhnout? I přesto můžete pomoci

Pokud vidím někoho, kdo druhého ohrožuje nožem, měla bych nějak zasáhnout nebo bych se měla spíše držet zpátky?

Je potřeba na rovinu říct, že pokud se do situace vložíte, budete nejspíš další terč. Rozjetý útočník se zaměří na vás. S tím je potřeba počítat. Pokud jste ochotna to riskovat, zasáhněte. Pokud ne, je to v pořádku - i tak můžete pomoci. Na prvním místě volejte 158. Nespoléhejte na to, že už to někdo udělal. Poté můžete zůstat schovaná, ale na dohled, a být připravená poskytnout zraněným první pomoc hned, jak útočník zmizí. Zavolejte na číslo 155 a řiďte se jejich pokyny. I laická první pomoc zachraňuje životy a váš zásah může být tím, co rozhodne, jestli pobodaný člověk přežije, nebo ne. Jen si dávejte dobrý pozor, kde je útočník - může se vrátit!

Rozhodli jste se zakročit? Přímý útok není rovnou řešení

Pokud se tedy rozhodnu aktivně zakročit, co mám vzít v úvahu?

Pokud zvážíte riziko a rozhodnete se zakročit, věnujte pár vteřin přemýšlením nad tím, jak to udělat a co máte k dispozici. Pomalu se nadechněte a vydechněte, rozhlédněte se. Je útočník opravdu sám? Není jich víc? Můžete něco využít jako zbraň? Nenechte se vtáhnout situací a nevrhněte so do ní bez přemýšlení! Úplně nejdříve ale zavolejte 158, nebo někomu řekněte, ať to udělá, a dohlédněte na to, ať skutečně začne volat.

Většina postupů, které může laik zvolit, je založená na získávání času do příjezdu profesionální pomoci - policie. Každá vteřina, kterou útočníka zdržíte, je vteřina, kterou nestráví bodáním do lidí. Pokud umíte běhat, můžete zkusit z odstupu na útočníka křičet. Když na vás bude reagovat a vyrazí k vám, můžete utéct. Rozptýlit ho může i jiný hlasitý zvuk - můžete bouchat do kovové ohrady, kontejneru, auta. Nebojte se způsobené škody; pokud jde o život, pohybujete se v režimu krajní nouze a jednáte v souladu s právem. Můžete ho zkusit rozptýlit tím, že po něm budete házet věci, pokud jste si jistí, že zvládnete utéct, tak můžete zkusit jeho pozornost nalákat na sebe atd.

Nyní popíšu i drsnější metody a omlouvám se za explicitnost. Pokud jde o přímé ohrožení života, tedy např. vidíte, že útočník někoho bodá, nebo už někoho pobodal - třeba i malé dítě, jako v tomto případě - a míří k dalšímu člověku, můžete zvážit i brutální zákrok. Vezměte do ruky cokoliv tvrdého (velký kámen, hasící přístroj, židli, klíč na kola z auta), přibližte se k útočníkovi nepozorovaně zezadu, pokud to lze, třeba v momentě, kdy někoho napadá, a vší silou kterou jste schopna, ho udeřte do hlavy. Ano, je velmi pravděpodobné, že tak způsobíte těžké nebo i smrtelné zranění, ale útočníka tím zastavíte.

A konečně: pokud nad podobnými věcmi přemýšlíte, zvažte, zda si nepořídit nějakou pomůcku na obranu. Začněte s sebou nosit třeba pepřový sprej - a naučte se s ním zacházet. Na podobné situace je přímo dělaný.