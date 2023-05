Sezónní alergie jsou čím dál horší: Experti řekli proč. A jaký vliv na ně mají klimatické změny?

Na jaře jsou příznaky sezónní alergie pro mnoho lidí obvykle velmi špatné, jenže letos to prý bylo tak špatné jako ještě nikdy předtím, uvedl server Newsweek. Kapesníčky, antihistaminika, nosní spreje, inhalátory a oční kapky jsou stálými společníky rostoucího počtu lidí, kteří trpí alergiemi. Přibližně 40 procent všech lidí má dnes alespoň jeden alergický stav a bohužel vyhlídky do budoucna nejsou o moc lepší. Ale proč? Uznávaná lékařská antropoložka Theresa MacPhailová ve své knize Allergic: Our Irritated Bodies in a Changing World zkoumá historii alergií a sleduje příčiny jejich rostoucí prevalence. Proč je změna klimatu hlavní příčinou zhoršených příznaků senné rýmy?