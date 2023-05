ČEZ ve čtvrtletí klesl zisk o 60 procent. Za loňský rok ale vyplatí tučnou dividendu

Čistý zisk energetické firmy ČEZ letos v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 60 procent na 10,8 miliardy korun. Provozní výnosy naopak stouply zhruba o 23 procent na 93,4 miliardy. Vyplývá to z údajů, které dnes společnost zveřejnila. Oznámila také, že představenstvo ČEZ navrhuje vyplatit z loňského zisku rekordní dividendu 117 korun na akcii. Rozhodne o tom valná hromada 26. června. Dosud nejvyšší dividenda byla z roku 2009, kdy činila 53 korun na akcii. Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií firmy. Akcionáři by při schválení návrhu dividendy dostali asi 63 miliard korun, z toho 44 miliard by šlo státu.