Vondráška zaskočil odchod šéfa prezidentské ochranky Baláže: Hledá mu místo

Policejní prezident Martin Vondrášek usiluje o to, aby končící šéf Útvaru pro ochranu prezidenta ČR Martin Baláž zůstal u policie. Balážova nástupce v čele útvaru začne prezidium hledat v dubnu, místo chce obsadit od 1. května. Vondrášek to uvedl v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. Baláž požádal o propuštění ze služebního poměru. Nový prezident Petr Pavel podle médií předtím uvedl, že k části ochranky necítí důvěru, a to kvůli propojení Baláže a bývalého vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře.