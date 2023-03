Policistů je v Česku nejméně za posledních osm let. Přidejte jim, aby dál neodcházeli, žádá Vondrášek

Vondrášek zdůraznil, že policie má v posledních dvou letech podstav kolem tisícovky policistů. Aktuálně je policistů 39 422, což je nejméně od roku 2015. „Pakliže má být zachován stejný bezpečnostní standard, potřebujeme k tomu adekvátní personální zajištění,“ uvedl. Podotkl, že policii se sice v posledních třech letech daří rekordně nabírat nové lidi, zároveň ale sbor zestárl, a rekordně vysoké jsou proto i odchody.

Loni brali policisté průměrně 51 969 korun, občanští zaměstnanci sboru pak 31 083 korun.

Z personálního podstavu existují podle Vondráška tři možné cesty. Zaprvé přehodnotit policejní agendy a některé ubrat, což ale nejde jednoduše bez změny zákona. Zadruhé optimalizovat síť základních policejních útvarů, čímž by se ale policie ocitla v situaci jako Česká pošta, která musí zavírat některé pobočky. „Nechceme odcházet z menších obcí. Občan by měl k policejní službě dál,“ poznamenal Vondrášek. Třetí cestou je podle něj právě vytvoření konkurenční výhody pro policii na trhu práce.

„Poměr průměrné hrubé mzdy v ČR a služebního příjmu policisty spadl na 130 procent. Musíme být na určité úrovni nad růstem průměrné hrubé mzdy v ČR - optimálně kolem 140 procent, abychom byli konkurenceschopní,“ prohlásil policejní šéf. U občanských zaměstnanců by chtěl dosáhnout nad 90 procent průměrné hrubé mzdy v ČR, nyní je to 87 procent. „Myslím si, že je to pro stát akceptovatelné,“ dodal.