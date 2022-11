Češi nakupují jídlo po potřebné, rekord se kvůli drahotě nečeká. Zástěru navlékl i ministr

Autor: ČTK, for, lig -

Lidé mohou do 18:00 přispět v podzimním kole sbírky potravin, do níž se zapojilo víc než 1400 obchodů v celé republice. Trvanlivé a drogistické zboží ze sbírky poputuje do skladů potravinových bank, které pomáhají například seniorům, samoživitelkám, handicapovaným, rodinám v nouzi či dětem z dětských domovů.