Jste těhotná a pijete kávu? Kofein může ovlivnit život vašeho dítěte, varuje studie

Studie, která vyšla v časopise JAMA Network Open, ukázala, že děti matek, které konzumovaly v těhotenství kofein, byly ve věku 4 let menší než děti, jejichž matky se kofeinu zcela vyhýbaly. A podle vedoucí studie Jessicy Gleasonové, perinatální epidemioložky, se rozdíl každý rok prohluboval až do věku osmi let.

Konkrétně ženy, které pily kofein, měly novorozence, který měl o 84 gramů méně, než děti žen, které kofein vynechaly. Děti žen, které holdovaly kofeinu, byly také o 0,44 cm menší, měly 0,28 cm menší obvod hlavy, o 0,25 cm menší obvod paže a o 0,29 menší obvod stehna. Zároveň studie dodala, že se sice nejedná o nijak drastické rozdíly, ale patrné jsou.

Kofein během těhotenství?

Americká vysoká škola porodníků a gynekologů v současné době doporučuje omezit spotřebu kofeinu na méně než 200 miligramů denně během těhotenství.

Např. hrnek čaje s kofeinem má obvykle asi 75 miligramů kofeinu, hrnek instantní kávy má asi 100 miligramů a hrnek filtrované kávy má asi 140 miligramů kofeinu. Dokonce i čokoláda má asi 31 miligramů kofeinu. Ale rozdíly zjištěné v nejnovější studii byly nalezeny dokonce i u dětí žen, které během těhotenství pily méně než půl šálku kávy denně – což je výrazně pod současným doporučením.

Ne každý ale se závěry studie souhlasí. Podle doktora Gavina Pereiry, profesora epidemiologie a biostatistiky na Curtinově univerzitě v Austrálii, není jasné, zda tato studie účinně ukazuje příčinnou souvislost mezi spotřebou kofeinu u matky a výškou dítěte. „Korelaci pozorovanou v této studii lze vysvětlit existencí společné příčiny spotřeby kofeinu a omezení růstu, jako je chudoba, stres a dietní faktory,“ řekl Pereira v prohlášení pro Science Media Center.

Stále podle něj neexistuje studie, která by prokázala, že výškové rozdíly by přetrvávaly do dospělosti, takže není důvod k panice.

Existuje bezpečná hladina kofeinu?

Pokud by ale menší vzrůst v raném dětství přetrval do dospělosti, existovala by šance, že by tyto děti mohly být náchylnější k celé řadě chorob, jako jsou např. srdeční choroby a cukrovka.

Autoři studie nemohou dle prohlášení poskytnout doporučení, jaké množství kofeinu by mohlo být v těhotenství přijatelné, na druhou stranu vyzývají, aby byl průzkum brán v úvahu, co se týče současného doporučení pro pití kofeinových nápojů. Další studie z roku 2020 odhalila, že pro vyvíjející se plod neexistuje bezpečná hladina kofeinu.

Kde všude najdete kofein?

Pokud lidé chtějí omezit přísun kofeinu, podle odborníků to není snadné. Kromě toho, že se kofein nachází v kávě či čaji, může být také v různých nealkoholických nápojích, energetických nápojích, v čokoládě nebo v kakau. Najít ho můžete také v energetických tyčinkách nebo i v lécích proti bolesti.

Pokud chcete kofein omezit, měli byste zkusit identifikovat situace a nálady, ve kterých začínáte po své dávce kofeinu toužit. Jakmile je rozpoznáte a přepadne vás touha dát si šálek, podle odborníků pomůže krátká relaxační přestávka, kdy byste měli zhluboka dýchat a soustředit se na svůj dech.