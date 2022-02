Takhle přicházel exmoderátor ČT Drahoňovský o vlasy. Alopecií trpí i jeho sestra Tereza

Typicky uhlazené vlasy, husté vousy a teď už i obočí vzala bývalému moderátorovi ČT Tomáši Drahoňovskému alopecie. „Spouštěcí mechanismy jsou dva, buď jde o silně vyčerpaný organismus, anebo o duševní nepohodu,“ řekl Blesk Zprávám přední český tricholog Lukáš Rossbach. „Jednou z variant je i reakce na očkování,“ uvedl na svých sociálních sítích Drahoňovský. Jak v minulých měsících probíhala jeho rychlá proměna? Co k tomu řekl expert a kdo další alopecií trpí?

Kdysi dlouhovlasý mladík fotografií bez vlasů, vousů, řas i obočí šokoval. Dočkal se ale podpory od bývalých kolegů, lidí s podobným problémem a dalších. Přestože potíží s vlasy si Drahoňovský začal všímat přibližně před rokem, jejich vypadávání mělo rychlý spád.

„Nemá to žádné jiné projevy než to, že člověk prostě vypadá takhle. Svým způsobem je to vtipný: míval jsem na ČT někdy zlý sny o tom, že by mi vypadaly vlasy a musel jsem skončit s vystupováním v TV. Život je jako bonboniéra,“ napsal na svém twitteru Drahoňovský.

Blesk Zprávy sledovaly, jak se vzhled bývalého moderátora a dnes manažera řemeslných piv měnil a jak to snášel. „Nepsané pravidlo je, že když se udělá ložisko alopecie, má to dva roky zpoždění. Když je organismus vystavený velkému tlaku, tak bojuje, a nemoc vyjde ven až ve chvíli, když se navrátí do pohody,“ vysvětlil Blesku průběh nemoci odborník Lukáš Rossbach.