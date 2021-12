Vydra říční v děčínské zoo | Blesk:Karel Kopáč

Vydry říční

Dvěma mláďaty, samcem a samičkou, ohrožené vydry říční se pyšní Zoo Hluboká. Zdejší chovný pár je zapojen do evropského záchovného programu. Až mláďata povyrostou, budou na základě chovatelské spolupráce umístěna do některé z evropských zoo. Poprvé Zoo Hluboká vydry odchovala v roce 2020, kdy se narodili dva samci. V českých zoo to byl teprve druhý odchov. Vůbec první byla v roce 2010 Zoo Plzeň.