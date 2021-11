V Praze si dnes výročí událostí Sametové revoluce lidé připomínají na řadě míst. Od rána nosí květiny a svíčky na Národní třídu, kam zamířila i řada politiků. Koná se také několik průvodů nebo demonstracií. Akce Milionu chvilek s názvem „Cesta změny: Klíčem k demokracii jste Vy!“ se koná a Staroměstském náměstí od 13:30.

Do kritiky premíéra Babiše se řečníci pustili hned od začátku. „Demokracii lze uhájit,“ zaznělo z pódia. Představitelé Milionu chvilek ocenili, že ve volbách uspěly strany koalice SPOLU a Pirátů a Starostů. Děkovali také lidem, že se účastnili různých protestů a akcí. „Naše aktivita nesmí skončit,“ vyzývali všechny přítomné.

Milion chvilek tento den chápe jako připomínku hodnot, na kterých stojí český stát. „Tento svátek průběhu let vypráví také příběh o tom, jak s nabytou svobodou nakládáme. O tom, že hodnoty pravdy a lásky nikdy nevítězí definitivně, a o tom, že co jsme nabyli, můžeme taky zase rychle pozbýt,“ uvádí organizátoři.

Jako první promluvil bývalý předseda vlády a předseda Senátu Petr Pithart. Řekl, že milion chvilek uspěl v úkolech, které si vytyčil. Hlavní úkol byl podle něj přetavit sílu z protestů v ulicích v politické rozhodnutí. „To nebyl planá slova a to bylo odpracované dílo zakladatelů hnutí,“ řekl. Vzpomínal, že před 32 lety tekla na Národní třídě krev, stejně jako tekla v roce 1939. „Vždy je potřeba oběti, má li se něco změnit k lepšímu,“ pokračoval. I lhostejní lidé se podle něj v takové době ohlédnou a pochopí, že jde o něco cenné. Obětí ale může být i například účast na protestech.

Vzpomínal na poslední prezidentské volby. Tehdy podle něj nedokázali kandidáti na třetím nebo čtvrtém místě odstoupit ve prospěch toho, kdo měl největší šanci. „Nezmohli se ani na tak malou oběť. Mějme to na paměti, až zase budeme hledat kandidáty, to se už nesmí stát. Přitom na Slovensku to dokázali,“ doplnil. Postěžoval si také na chování prezidenta Miloše Zemana. „Máme prezidenta, pro kterého je ústava plastelína,“ řekl. Ocenil také, že je podle něj úspěch, že Andrej Babiš již nebude premiér a také, že KSČM se ocitla mimo Sněmovnu, bude se podle něj bude muset teď politika, která myslí na všechny „Jsme připraveni ozvat se znovu stejně silně,“ dodal.

Místopředseda spolku Milion Chvilek Jiří Zévl mluvil o tom, že brzy nás čekají další prezidentské volby a stále více se mluví o kandidatuře Andreje Babiše. Zmínil, že mu stále hrozí vězení a může pro něj být lákavé dostat imunitu nebo získat možnost jmenovat premiéra.

