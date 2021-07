Všichni obyvatelé na Českolipsku, kteří byli evakuováni, se už mohli vrátit domů. Řekla to českolipská starostka Jitka Volfová (ANO). „Voda opadá poměrně rychle, ještě rychleji, než když stoupala nahoru, takže sháníme vysoušeče. Přivezeme do Písečné cisternu s vodou, ale až zítra (v pondělí), protože většina jich je na Moravě. V Písečné jsou ale bez vody, a tak je potřeba ji tam přivézt. Dodáme tam kontejnery a jsme v kontaktu s Libereckým krajem, který dodá nějaké vysoušeče a dezinfekční prostředky, takže to poskytneme i ostatním obcím,“ doplnila Volfová. Hráz ve Svojkově na Kachním rybníku podle ní nápor vody vydržela, bude ale potřebovat opravu.