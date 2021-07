Silné bouřky ONLINE: Dva mrtví na Písecku, evakuace táborů a 700 zásahů. Sledujte radar Blesku

Máme tu ještě podrobnost k evakuaci dětského tábora u Vernéřovic na Náchodsku. Až do bouřkou zasaženého tábora by se kvůli terénu evakuační autobus nedostal. „Dobrovolní hasiči pomocí dopravních automobilů sváží děti do obce a odtud jedou hasičským autobusem do Meziměstí, zde mají zázemí ve škole,“ zmínili hasiči.