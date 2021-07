Obrovské neštěstí. Ale ještě větší solidarita a ochota pomáhat. Tak by se v kostce dalo shrnout to, co se v České republice stalo na přelomu letních měsíců. 24. června tornádo zdevastovalo několik obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Vyžádalo si několik mrtvých a miliardové škody. Na podporu obětem začaly vznikat sbírky a v Praze na Václavském náměstí se uskuteční benefiční koncert, kde vystoupí známí interpreti – Xindl X, Pavel Callta nebo kapela Slza. Výtěžek pomůže zacelit rány, které tornádo způsobilo.