Velehrad dnes oslavil příchod Cyrila a Metoděje. Oproti loňsku jsou omezení minimální

Velehrad na Uherskohradišťsku se dnes zaplnil poutníky a návštěvníky Dnů lidí dobré vůle. Od dopoledne se konaly bohoslužby, prezentuovala se Charita a další organizace. Je hezké vidět, jak Velehrad opět žije, řekl dnes ČTK starosta Velehradu Aleš Mergental (nez.). Oslavy připomněly Antonína Cyrila Stojana (1851 až 1923), 170. výročí jeho narození i sto let od jeho jmenování olomouckým arcibiskupem.

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dny lidí dobré vůle se každoročně konají 4. a 5. července. Loni se slavnosti uskutečnily kvůli pandemii koronaviru ve velmi omezeném režimu, oba dny mohlo do poutního areálu přijít vždy jen tisíc poutníků.

Na Velehrad přitom běžně míří kolem 30 000 lidí. Letos bude omezen jen počet dnešního večerního benefičního koncertu Večer lidí dobré vůle, přijít na něj bude moci maximálně 5000 lidí. Pondělní slavnostní poutní mše svatá bude již pro všechny lidi bez omezení.

Video Národní pouť na Velehradě (2012) - Blesk - Slávka Červená

„Je to nádherné. Na velehradskou pouť a Dny lidí dobré vůle opět přicházejí lidé a jsme šťastní, že to tak může být. Jsme připravení, chystá se program, probíhají zkoušky, stánkaři se připravují, kolotočáři jsou nachystaní. Jde hlavně o to, že začíná standardní velehradská pouť, všichni jsou zváni. Velehrad se plní, jak tradičně na začátku července, což je krásné,“ uvedl Mergental.

Tématem je poděkování lidem, kteří bojují s pandemií

Na Velehrad již dopoledne přijeli například manželé z Brna. „Jsme rádi, že jsme tady, jezdíme pravidelně. Loni jsme kvůli omezením vynechali. Těšíme se na program, chceme zůstat do večera na koncert,“ uvedli. Na programu je dnes například ruční přepisování Bible, setkání vozíčkářů či výstavy. V 18:30 se uskuteční Modlitba za vlast, v 19:30 začne benefiční koncert Večer lidí dobré vůle.

Hlavním tématem slavností je poděkování lidem, kteří stále bojují proti covidové pandemii. Současně velehradské oslavy připomenou rok sv. Josefa, 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. Součástí je i příprava k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice.

Slavnosti zahájily výstavu na počest arcibiskupa

V Sále kardinála Tomáše Špidlíka byla dnes zahájena výstava věnovaná Stojanovi, který je považován za obnovitele Svatého Hostýna, sbližovatele západních a východních křesťanů i organizátora velehradských sjezdů. Byla také aktivním politikem. Pohřben byl v královské kapli ve velehradské bazilice.

„Byl kněz, vlastenec a politik. Byl to skutečný lidumil, za což si vysloužil přezdívku ´tatíček Stojan´. Není divu, za jeho působení vzniklo 139 nových kostelů a far, ve sto obcích ho jmenovali čestným občanem, za všech okolností pomáhal chudým, staral se o uprchlíky z první světové války, položil základy Charity ČR, přivedl elektrický proud na Svatý Hostýn, podporoval hudební soubory a hájil práva učitelů, živnostníků a novinářů. Za Rakouska-Uherska pomáhal se zakládáním knihoven s českou literaturou,“ uvedl kurátor výstavy a tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Výstava přibližuje Stojanův život i jeho působení, nechybí například kopie jeho korespondence. Stojan psal denně desítky dopisů, spisovatelům, malířům, prezidentské kanceláři T.G. Masaryka, lidem, kteří jej prosili o podporu, i továrníku Baťovi. Výstava nabízí i fotografie a předměty. „Stojan se sám aktivně účastnil několika hasičských zásahů. Chodil v hasičské uniformě a z jedné akce v Příboru je na výstavě helma a sekyrka, které mu pomohly při nouzovém opouštění hořícího domku,“ uvedl Kořenek.

Podle kardinála Dominika Duky byl Stojan člověkem, který založil spiritualitu Moravy 20. století. „Ale byl to také muž, který převedl katolickou církev v nejtěžších obdobích po rozpadu Rakouska-Uherska a vytváření státu, který byl v mnohonásobně komplikovanějších situacích než jsme dnes, nebo jsme byli kolikrát ve 20 století. Takže jemu patří můj dík z Prahy, protože Praha byla v té době církevně zcela paralyzovaná,“ řekl dnes při zahájení výstavy Duka.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vzpomenul svého dědečka, který si se Stojanem také psal a žádal jej, aby za první světové války nemusel narukovat na vojnu, protože měl doma děti a podnikání. Ošetřoval poté v lazaretu nemocné a zemřel měsíc po konce války na tyfus. Jeho dopis se Stojanem se podle Graubnera doma dochoval.

Stojanovi je věnována také nová audiokniha, kterou nahrál herec Igor Bareš. Dechové a cimbálové kapely Stojanovi věnovaly písničky a na Velehradě představily hudební CD nazvané Písničky pro tatíčka Stojana. „Z prodeje alba bude podpořena rekonstrukce farního kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, který byl poškozen ničivým tornádem,“ uvedl Kořenek.