Kvůli pandemii covidu-19 se řada lidí vyhýbala návštěvám u lékaře, případně probíhaly konzultace s pacienty na dálku. Kompletně dostupná byla lékárenská péče, která musela podle zástupců České lékárnické komory (ČLnK) projít celou řadou změn. Lidé během pandemie často mířili do lékáren nejen pro léky, ale i pro radu, např. jak se starat o roušky nebo jaké má očkování proti covidu-19 vedlejší účinky. Ke Světovému dni lékáren, který proběhne ve dnech 14. - 22. 6. lékárníci upozorňují na lékové chyby a také možnost vracet nepoužitá léčiva do lékáren.

Podle mluvčí ČLnK, lékárnice Michaely Bažantové si lidé v době epidemie přicházeli do lékárny nejen pro léky, ale jen se na něco zeptat. Například jak se mají starat o roušky nebo jak použít samotest. „Pacienti se nás velmi často ptají, co si myslíme o očkování, jaké mají očekávat nežádoucí účinky nebo jak se chovat před očkováním,“ uvedla.

Někdy jim musí vyvracet také informace z internetu, například o možnosti užívat kyselinu acetylsalycilovou ke zmírnění případných nežádoucích účinků. Bažantová varovala, že ji nesmí užívat lidé, kteří mají žaludeční vředy, léky na ředění krve nebo děti.

Ředění vakcín v centrech

Zástupci komory také připomněli, že se farmaceuti podílejí také přímo na očkování proti covidu-19, kdy v očkovacích centrech úzce spolupracují s lékaři a zdravotními sestrami. Aktivně se tak podílí na procesu očkování a jeho zefektivnění. Farmaceuti i studenti farmaceutických fakult ředí koncentrovaný roztok vakcín od výrobce na požadovaný objem a připravují jednotlivé dávky. Lékaři v očkovacích centrech pacienta vyšetří a následně očkují. Oba zdravotníci poskytují pacientům konzultace před i po očkování.

Jak se odhalí léková chyba?

Z nedávného výzkumu ČLnK navíc vyplynulo, více než 99 % lékárníků alespoň jednou měsíčně odhalí lékovou chybu. Lékové chyby mají negativní vliv nejen na zdravotní stav pacienta, ale znamenají i nemalé finanční náklady pro pacienty a celý zdravotní systém. Více než 2/3 lékárníků odhalí při osobním výdeji lékovou chybu alespoň 1x týdně a přes 20 % dotazovaných lékárníků jí zabrání dokonce každý den.

Při osobní konzultaci s pacientem odhalují lékárníci lékové chyby mnoha způsoby. Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji (přes 90 %) je léková chyba odhalena lékárníkem na základě zhodnocení preskripce nebo jeho dotazem na pacienta.

80 % lékárníků se setkalo také s tím, že se na možnou lékovou chybu zeptal v lékárně sám pacient a díky osobní konzultaci s lékárníkem jí bylo možné zabránit ještě před výdejem léčivého přípravku. Okolo 40 % lékárníků odhalilo lékovou chybu po nahlédnutí do lékového záznamu pacienta nebo na základě neverbální komunikace pacienta stojícího před tárou.

Do soupisu léků mají lékaři a lékárníci možnost se podívat od loňského července. „Je to opravdu velká pomoc třeba u seniorů, kteří si nemohou vzpomenout na všechny léky,“ řekla Michaela Bažantová.

Špatný recept nebo i zneužití léků

Spektrum možných lékových chyb je opravdu rozmanité. Průzkum ukázal, že se lékárníci nejčastěji setkávají s chybně předepsanou lékovou formou, například záměna tablet za injekce, nebo chybou v dávkování.

Více než 80 % lékárníků odhaluje chyby pacientů způsobené nesprávným užíváním nebo ve formě nesprávně předepsané síly léčivého přípravku, která by mohla zdravotní stav pacienta poškodit, nebo by naopak nebyla dostatečně účinná. Ve více než 70 % případů se také lékárníci setkávají s předepsáním nebo užíváním stejného léčiva ve dvou přípravcích, nebo s tím, že pacient obdržel eRecept určený jinému pacientovi.

Šéf lékárníků o pandemii: Nedostatek pomůcek, vykoupené roušky a jen hrstka nakažených

„Z dat průzkumu vzešlo také to, že v téměř 70 % případů zabránil lékárník osobní konzultací lékové chybě, která by vznikla při samoléčbě pacienta. I já se často v lékárně setkávám s tím, že po mně pacient žádá pro něj nevhodný lék. A po několika upřesňujících dotazech společně vybereme jiný přípravek. Často pacienty také upozorňuji na chyby v dávkování, kterých se dopouštějí například při užívání léků proti bolesti. K odhalení této lékové chyby by bez konzultace s lékárníkem vůbec nedošlo,“ vysvětluje viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký.

Z průzkumu dále vyplynulo, že více než polovina lékárníků zachytila ve své praxi všechny varianty lékových chyb, které dotazník nabízel. A to včetně záchytu nadužívání/zneužívání léků nebo naopak záchytu vyzvedávaného, leč pacientem neužívaného léku.

Vracejte prošlé léčivo do lékáren

U příležitosti Světového dne lékáren také lékárníci upozorňují, aby lidé vraceli prošlá léčiva, případně nepoužitá léčiva, do lékáren a nevyhazovali jej do odpadu.

„Odevzdání prošlých nebo nepoužitých léčiv do lékárny vás nic nestojí,“ vzkazují lékárníci.