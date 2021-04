Úřední maturita pro středoškoláky bez zkoušek bude? Sněmovna uložila Plagovi její umožnění

Sněmovna uložila ministru školství Robertu Plagovi (za ANO), aby do 28. dubna připravil nařízení, kterým umožní středoškolákům letos získat úřední maturitu. Prosadili to v pátek v dolní komoře poslanci ANO a ČSSD. Podle nich by kvůli odkladům obnovení prezenční výuky studenti v krajním případě měli mít možnost získat maturitní známky bez zkoušek podle průměru za studium.

ANO ústy Karla Raise již ve čtvrtek navrhlo, aby ministr školství Robert Plaga (za ANO) umožnil nařízením získat maturitu na základě dosavadních studijních výsledků. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) chtěla, aby tato možnost byla uzákoněna a využita „na základě volby žáka v odůvodněných případech“. Navrhovala také, aby ministerstvo zajistilo dodatečnou úpravu praktické části maturit a dostatečné množství opravných termínů.

Plaga, který se pátečního jednání dolní komory nezúčastnil, ve čtvrtek požadavek na úřední maturity odmítl. Pravidla pro konání letošních maturit označil za správně vybalancovaná.

Podpořili to poslanci ANO, ČSSD, SPD i Feri

Plaga odmítal i dřívější návrhy premiéra Andreje Babiše (ANO) na zavedení úředních maturi. Nyní připomněl, že od nadcházejícího pondělí bude částečně obnovena prezenční výuka pro studenty závěrečných ročníků středních škol.

Sněmovna nyní „žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby interním předpisem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydaným nejpozději do 28. dubna 2021, umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu“, uvádí se v usnesení. Hlasovalo pro něj 46 z 85 přítomných poslanců. Kromě poslanců ANO a ČSSD to prosadili zástupci SPD a Dominik Feri (TOP 09).

Plaga by měl do 28. dubna rovněž upravit opatření ohledně maturit a závěrečných zkoušek, a to i pro studenty dálkového studia. Do poloviny května by měl ministr podle rozhodnutí dolní komory předložit „plán narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru“.

Spory s Valachovou

Valachová svůj návrh zdůvodňovala požadavky studentů a jejich organizací a také informacemi z poloviny krajů, podle nichž prý 61 procent středních odborných škol neupravilo žádným způsobem praktické části maturit a 43,4 procenta středních odborných škol neposunulo jejich termíny. Připomenula, že část praktických maturit začala od pondělí, aniž byla dříve obnovena příprava studentů.

Pravdivost údajů Valachové o neúspěšnosti studentů při praktických zkouškách zpochybnili Marek Výborný (KDU-ČSL) a pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Podle nich za tím stojí iniciativa bojující za úřední maturity. Výborný uvedl, že politici by měli přestat studenty znejišťovat návrhy na další úlevy v maturitách. Helena Válková (ANO) uvedla, že petici za úřední maturity podepsalo na 36 600 studentů.

Proti informacím o tom, že školy nejsou na maturity dobře připraveny, se ohradila Unie školských asociací CZESHA. Žáci podle ní mají možnost konzultací před zkouškami, pozdější termín praktických zkoušek zvolilo 90 procent škol a dvě třetiny škol zkoušky kvůli epidemii covidu-19 letos upravilo, uvedli.

Ministerstvo školství by podle návrhu Valachové mělo předložit Sněmovně zprávu o připravovaných opatřeních k vyrovnání dopadu pandemie na vzdělávání dětí, žáků a studentů, a to včetně finančního zajištění těchto opatření.