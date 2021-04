Ombudsman Křeček chce zrušit kojenecké ústavy

Kancelář veřejného ochránce práv navrhuje zákaz a zrušení kojeneckých ústavů a stanovení hranice tří let, pod kterou nelze umístit malé děti do ústavů.

„Nejmenší děti nemají co dělat v zařízeních ústavní péče. Stát je jim povinen do tří let zajistit ochranu v rámci rodinné péče nebo náhradní rodinné péče,“ řekla zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Stát by se měl podle ní „více soustředit na preventivní komunitní služby, které by měly podporovat rodiny, které na tom nejsou dobře a nikoliv jim děti odebírat“.

Snaha zrušit kojeňáky je dlouhodobá

Omezením či zrušením kojeneckých ústavů se brněnská Kancelář veřejného ochránce zabývá dlouhodobě. Před osmi lety například tehdejší ombudsman Pavel Varvařovský doporučoval, aby se pobyt dětí v ústavech omezil na co nejmenší dobu.

Analýza ukázala, že 72 % z nich pobývá v ústavech přes půl roku. Polovina všech dětí se pak vracela do svých původních rodin.

V Česku tehdy působilo 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let s celkovou kapacitou 1 700 míst, předloni jich měl sták k dispozici 25.

