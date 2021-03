Sněmovna se po téměř dvou letech dostala k finálnímu projednávání novely zákona, která by měla konečně zamezit dětských exekucím. V současnosti je totiž v Česku možné, že se objeví i dvouleté dítě s exekucí. Nově by mohl za dluh dítěte vést odpovědnost zákonný zástupce. A mohla by se objevit i možnost zpětného smazání dluhů dětem, pokud tento závazek vznikl do jejich 13 let. Zodpovědní rodiče s nezodpovědným dítětem se ale nemusí bát naschválů, upozorňuje zpravodajka a poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Novela Sněmovnou nakonec prošla jednomyslně. Nyní ještě musí projít Senátem a následně poputuje k rukou prezidenta Miloše Zemana. Účinná by měla být od 1. července.

Za mezinárodní ostudu považuje dětské dluhy Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. V České republice se totiž doposud vztahuje exekuce na 2220 dětí, z toho 1400 z nich ještě nebylo ani 15 let, jak prozradil expert Blesk Zprávám.

Batole s dluhem? V ČR normální jev

Nejmladšímu dlužníkovu v Česku může být dokonce jen dva roky. Jak je to vůbec možné? Jeho rodiče například neplatili popelnice a dluh tak zamířil na všechny členy domácnosti, tedy na všechny kteří popelnice užívají. „Tuto absurditu s popelnicemi se už naštěstí povedlo v roce 2015 novelizovat, ale ty dluhy, které vznikly před rokem 2015, nadále běží. Dvouleté, ale i pětileté dítě přece netuší, že musí platit za popelnice, je to nemravné,“ bouří se Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni během rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Právě Člověk v tísni je jednou z organizací, která na problém dětských dluhů opakovaně upozorňovala. Přišla i s příběhem devíti dvouletých dětí, jejichž dluh dosahoval na devět a půl milionu korun.

Tyto děti tak mohou úderem svých 18 narozenin očekávat příchod exekutora - do plnoletosti totiž exekutor přijít nemůže, ale dluh nadále bobtná.

Nabízí se dotaz, proč rodina neumořila dluh dříve. Tady nabízí Hůle, ale i Hábl odpověď. Často o tom děti nevědí. Buď jim rodič neprozradil, že jim přišla pokuta, nebo bydlí jinde, než je jejich trvalé bydliště a o pokutě prostě neví.

Podle Hůly zde musíme zabrousit především do chudších nebo sociálně slabších rodin. „Naprostá většina rodin dítěti vynadá, když přijde pokuta a zaplatí to. V některých chudších rodinách, kdy se kolikrát i bydlí jinde, než na uvedené adrese trvalého bydliště, si jí přeberou a neřeší to,“ vysvětluje expert.

Video Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení v pořadu Epicentrum objasňoval, jak jsme na tom ve světě exekucí nyní a co nás čeká - Nikola Forejtová

Exekutora může stejně tak očekávat tisíce dalších dětí, kteří kdysi dávno jely načerno nebo nezaplatily za telefonní služby. Právě pokuty na jízdném tvoří velkou většinu dluhů, jak Blesk Zprávy poučil Hůle, ale i poslankyně Kateřina Valachová.

Novinka: Za děti bude zodpovídat rodič

Valachovou oslovily Blesk Zprávy proto, že je zpravodajkou novely zákona, která se v pátek projednává ve Sněmovně a která by mohla konečně ve třetím čtení s dětskými dluhy zatočit. Alespoň s těmi novými.

Novela totiž jasně nařizuje, že do věku 13 let nemohou jít dluhy na vrub dítěti, ale připadnou na bedra jejich zákonnému zástupci - tedy rodičům, pěstounům, poručníkům či státu. „Důležité je říci, že ty hranice jsou 13 let a poté 21 let. Do 13 let je to tak, že platí náležitý dohled rodičů a ty dluhy tedy nevznikají, pak se přechází do vyšší formy ochrany dětí,“ vysvětluje Blesk Zprávám Valachová.

Novela zákona ale v tomto počítá i s jistou dětskou zlomyslností. Zjednodušeně řečeno, ne všechno musí jít na vrub rodičů, pokud se prokáže přímo trestný čin. „Může se stát, že třeba rodič dítěti zabaví mobil, dítě se naštve a udělá velký malér. Pak je otázka, do jaké míry je to odpovědnost dítěte a do jaké míry odpovědnost rodičů. To jsou ale situace, které jsou pak na soudu, a to se nedá predikovat,“ objasňuje Hůle.

„Jakmile se jedná o trestní jednání, tak jsou tu pravidla trestního práva a přestupkového práva. My se soustřeďujeme na to, abychom zabránili dluhům u běžných závazků. Chceme vyloučit jednání, kdy rodiče nabírají závazky a dluhy na dítě,“ doplňuje k tomu Valachová. Jedná o situace, kdy si například rodič napíše telefon na dítě.

Problémem u novely bylo to, že původní znění novely zákona se nevypořádávalo s dluhy zpětně. Ergo, sice by nevznikaly nové dětské dluhy, stáleby tu ale byly ty popelnicové a jízdní. Takové exekuce mohou zastavit obce, coby věřitelé. Jak ale zmiňují experti, obce se to obávají udělat kvůli „péči dobrého hospodáře“.

„Máme desítky tisíc dospělých lidí, kterým vznikl dluh v době, kdy jim bylo dva, pět, deset let a pro ně to není žádná změna. Oslovily jsme stovky obcí v ČR přes datovou schránku a upozornili je na to, že vedou dětské exekuce a aby to zastavily z pozice věřitelů,“ dodává k tématu Hůle. Jak ale podotkl, obce se do toho právě kvůli péči dobrého hospodáře nevhrnou, jelikož se bojí zpětné negativní kritiky.

Klíčový návrh Výborného prošel

Ačkoliv samotná novela neřeší dluhy zpětně, zastavení dětského dluhu obcí řeší pozměňovací návrh poslanců Marka Výborného (KDU-ČSL) a Jana Farského (STAN). Ten by obcím tuto možnost dal, aniž by se dostala do rozporu s péčí dobrého hospodáře.

„Bohužel k tomuto návrhu přijal Ústavně právní výbor nesouhlasné stanovisko. Já sama na to nahlížím jako zpravodajka tak, že se tyto změny snaží najít správnou cestu a že „zpětně“ dělá vždy problém,“ dodává Blesk Zprávám Valachová, která pro pozměňovací návrh Výborného a Farského bude hlasovat a podpoří jej.

Výborný během dnešní rozpravy ve Sněmovně podotkl, že je možnost uvalit dluh na dítě dluhem vlády. Nedává podle něj smysl vymáhat po 18letých lidech za malou jistinu několika tisícový dluh. „Nepřijde mi to morální,“ odtušil.

„Nejsem legislativec, na Ústavně právním výboru jsem nebyl a kde padaly pádné argumenty, ale jde mi o podstatu. Tento pozměňovací návrh podpořím,“ dodal během rozpravy poslanec Patrik Nacher (ANO), který je také jedním z poslanců, kteří se zabývají exekuční novelou. „Chceme umožnit magistrátu a úřadům, aby se nedostali do sporu s péčí dobrého hospořáde,“ konstatoval.

Nacher zmínil i další možnost, jak se dítě dostává do dluhu - v nemocnicích. „Dítě si asi těžko zaplatí poplatek, to musí rodič,“ komentoval. Klíčový pozměňovací návrh, jak jej nazývají experti, nakonec Sněmovnou prošel.

Novela také mimo jiné počítá s tím, že bude nově informace o vzniklém dluhu, případně o pokutě, putovat nejen do rukou rodičů, jak je to doteď, ale právě i do rukou samotným dětem. Tím by se mohlo předcházet tomu, že děti o svých dluzích vlastně neví. Zákon nyní poputuje do Senátu a k rukou prezidenta Miloše Zemana.