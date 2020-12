Daňové změny schválené v úterý Sněmovnou v senátní úpravě nepodpoří růst spotřeby, a tím i růst ekonomiky v takové míře, jak očekává ministerstvo financí. Vyplývá to z vyjádření ekonomů a daňových odborníků. Podle výpočtů hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské mohou změny příští rok podpořit růst ekonomiky o 0,7 procentního bodu. Zároveň ale změny znamenají výpadek příjmů veřejných financí kolem 100 miliard korun, tedy 1,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekává příští rok růst ekonomiky o 3,9 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze počítá příští rok s růstem o 1,7 procenta. Ekonomové poslední dobu výhled na příští rok zlepšují, to ale souvisí s očekávaným zahájením očkování proti koronaviru.

„Zvýšení čistého příjmu se automaticky nepřelije do spotřeby domácností. Výdaje na spotřebu nerostou stejnou měrou jako čisté příjmy, neboť část z peněz navíc půjde do úspor nebo investic,“ uvedla Horská. Podle ní by tak daňové změny mohly zvýšit spotřebu o zhruba 47 miliard korun.

„Stravenkový paušál narovnává trh“

„Nesouhlasím s názorem ministryně financí (Aleny Schillerové, za ANO), která prohlásila, že daňový balíček pomůže rozběhnout motor naší ekonomiky. Motorem naší ekonomiky jsou podnikatelé a především exportéři, kteří vytvářejí pracovní místa. Snížení daní zaměstnancům sice zvýší spotřebu domácností, ale ta bude z velké části směřována do importovaného zboží a částečně nahradí snížení výdajů vlády. Dopady na HDP jsou tudíž nejasné,“ uvedl daňový expert a partner V4 Group Michal Jelínek.

Zároveň ale přivítal schválení stravenkového paušálu jako alternativy ke stravenkám. „Stravenkový paušál trh částečně narovnává a dává zaměstnavateli další možnost volby. Krom stávajících možností, tedy provozování vlastního stravovacího zařízení nebo poskytování stravenek, může zaměstnancům nabídnout stravenkový paušál, tedy peníze za zvýhodněných daňových podmínek,“ uvedl.

Uvidí lidé zrušení superhrubé mzdy až na únorových páskách?

Celkově je ale přijetí daňových změn na konci roku podle dřívějšího vyjádření daňových expertů problémem, který se ale v ČR podle některých stal téměř tradicí. To podle nich povede k účinnosti daňových změn až během ledna nebo února příštího roku. To zkomplikuje především vedení účetnictví a úpravu informačních systémů podnikatelů.

„Pokud právní předpis nabude účinnosti do konce roku, zaměstnanci zrušení superhrubé mzdy pocítí na svých lednových výplatách, tedy v únoru. V případě, že se bude čekat 15 dní, účinnost bude například od 6. ledna, budou lednové výplaty většinou řešeny podle aktuálních právních předpisů a až na únorových výplatních páskách zaměstnanci uvidí zrušení superhrubé mzdy,“ upozornil Jelínek.

Ministerstvo financí k nabývání účinosti daňového balíku zveřejnilo přehled. Úřad uvedl, že v balíčku pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce. „Díky přechodným ustanovením se i v případě, že zákon začne platit až v lednu, snížení daně z příjmů na 15 a 23 procent nebo vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021. Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020,“ uvedl úřad.