Revoluční léčba rakoviny? Vzácné nádory pomůže zničit vitamin, odhalili čeští vědci

Kyselina askorbová, neboli vitamin C, možná pomůže k léčbě některých vzácných druhů těžce léčitelných nádorů spojených s endokrinními žlázami. Mezinárodní tým, jehož součástí jsou i čeští vědci, prokázal, že nádory s určitými mutacemi na vitamin reagují citlivě. Akademie věd ČR (AV) o tom informovala v tiskové zprávě. Výzkum vedl Karel Pacák z amerického Státního zdravotního ústavu, za Česko na něm spolupracovali Jiří Neužil a Kateřina Váňová z Laboratoře molekulární terapie v centru Biocev. Článek o výzkumu publikoval časopis Clinical Cancer Research.

Objev může podle vědců otevřít nový přístup k léčbě takzvaných feochromocytomů a paragangliomů (nádory PCPG). U nich je nyní jedinou známou léčbou chirurgické odstranění karcinomu. Pokud se ale nepodaří vyjmout ho celý, nemoc se vrací. Podle Neužila je účinnost léčby v současnosti velmi nízká.

„Konkrétní mutace, na kterou se soustředíme a která je u pacientů s daným typem nádoru relativně častá, vede k citlivosti nádoru na vitamin C. Je to vlastně shoda několika dějů,“ řekl k objevu ČTK Neužil. „Mutace v proteinu SDHB vede k akumulaci železa v rakovinných buňkách. Toto železo v přítomnosti vitamínu C vede k tvorbě reaktivních forem kyslíku selektivně v rakovinných buňkách, které jsou na tyto formy kyslíku citlivé a následně umírají,“ popsal vědec. Na nádory, které určité mutace nemají, vitamín nepůsobí.

Pro vztek houbařům, ale... hřib žlučník má protirakovinné účinky! Pomůže i při kocovině, radí mykolog

Neužil uvedl, že tým bude nadále zkoumat vliv mutace SDHB a dalších mutací na citlivost rakovinných buněk vůči vitamínu, zaměří se ale i na jiné potenciálně protirakovinné látky. „Byli bychom rádi, pokud by toto vedlo k budoucím klinickým testům, ale to je ještě běh na dlouhou trať,“ uzavřel vědec.

Centrum Biocev je společný projekt Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Sídlí ve Vestci u Prahy a zaměřuje se na biotechnologický a biomedicínský výzkum.