Ministerstvo financí podalo dovolání ve sporu, který se týká výroků prezidenta Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi. ČTK to dnes zjistila z databáze Infosoud. Tiskový odbor ministerstva doplnil, že úřad navrhl i odklad vykonatelnosti rozsudku. Pokud by Nejvyšší soud tomuto požadavku vyhověl, ministerstvo by se nemuselo Peroutkově vnučce Terezii Kaslové omlouvat až do rozhodnutí o dovolání.