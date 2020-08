Řecko vyřadí Českou republiku ze seznamu zemí, jejíž občané mají povinnost předkládat test na koronavirus při vstupu do Řecka. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Osvobození od testů pro Čechy má platit již od pondělí, takže nakonec vůbec nezačne. Ministerstvo zahraničí na stejné sociální síti přetím uvedlo, že pracuje na návratu k volnému cestovní do Řecka od 1. září. Jednání Babiše s jeho protějškem nicméně věc zřejmě uspíšilo.