Česko si s bouřkami užilo v poslední době hned několik vydatných dní, které přidělaly starosti lidem a práci hasičům. Spolu s nimi se na meteorologické jevy chystají ale i takzvaní lovci bouřek, kteří vyrážejí do nebezpečí a doufají ve vzácný úlovek v podobě fotografie blesku nebo jiného podivuhodného útvaru. Jedním takovým snímkem se pochlubil na sociálních sítích i Lukáš Gallo, kterého jsme oslovili, aby nám přiblížil okolnosti vzniku parádní fotky. Pro životní úlovek zamířil k rybníku na jihu Čech.

„Fotku jsem pořídil v pátek u obce Radošovice v jižních Čechách. Ten den jsem bouřky pronásledoval celý den, ale bez úspěchu. Nakonec jsem kolem cca 20:30 podle aplikace Windy zjistil, že se žene veliká bouřka po hranicích s Německem a Rakouskem a vytipoval si místo, kudy by tak přibližně mohla jít. Napadlo mě tohle vyvýšené místo nad rybníkem Dehtář,“ popisuje vznik fotky Lukáš.

Když dorazil na místo, připravil si i přes nepřízeň počasí fotoaparát. „Chvilku potom, co jsem si vše připravil, začal slejvák. Naštěstí jsem našel nižší křoví, do kterého jsem si zalezl a začal fotit,“ dodal.

Obrovský záblesk na 1,5 vteřiny

„Zhruba po 10 minutách se začalo blýskat velmi blízko, tak jsem začal doufat, že by to konečně mohlo klapnout. Najednou následoval obrovský záblesk na cca1,5 vteřiny, který mě totálně oslepil. A hned vzápětí šílená rána. Samozřejmě jsem hned potom zkontroloval fotoaparát a zjistil, že blesk uhodil asi 400 metrů ode mě do rybníka,“ napsal Blesku Lukáš. Podle svých slov se poté snažil ještě bouřku předjet, což se mu už nepodařilo.

Příliš ho to však netrápí, protože tohle je pro něj životní a nejvzácnější snímek.

„Je to pro mě zatím nejcennější úlovek a nemyslím si, že bude lehké vyfotit znovu něco podobného, už jen z důvodu že mám větší respekt před tou bouří,“ svěřil se Lukáš Blesku na závěr.