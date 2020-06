Ještě ze začátku roku to vypadalo, že letošní rojení kůrovce bude minimálně stejné špatné jako loni, ne-li horší. Zima prakticky nebyla, navíc je tu problém s dlouhotrvajícím suchem. Počasí ale nakonec překvapilo všechny. Jaro bylo relativně chladné, pak se přidaly vytrvalé deště. Kůrovec se tak k velké aktivitě „neměl“ a s větší intenzitou se probouzí až nyní, jako tomu bylo dříve. Jaké jsou výhledy rojení škůdce pro letošní rok, popsal pro Blesk Zprávy Petr Zahradník z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Dlouho Česko nezažilo zimu, při které by bylo tak málo sněhu a mrazů. Vrásky to přidělávalo nejen majitelům lyžařských areálů, ale především lesníkům a ochráncům přírody. Bylo totiž jasné, že nic pozitivní z takového stavu vzejít nemůže – příroda potřebuje „skutečnou“ zimu.

Obavy panovaly mimo jiné kvůli kůrovci. V posledních dvou letech jeho kalamita dosáhla zcela nového vrcholu, kde se dříve na lapačích brouků objevovaly stovky jedinců, najednou byly desítky tisíc kusů. Těžba dřeva na Vysočině, nejhůře postiženém regionu, se v roce 2019 v návaznosti zvýšila na 7,78 milionů metrů krychlových. Na řadě míst zbyly jen holé plochy s rezavými stromy.

Kůrovcová kalamita v Česku: Konec za 3 až 5 let, míní Brabec. Záleží i na počasí

S napětím se tak sledovalo, co přinese rok 2020 a první výhledy kvůli absenci mrazů nebyly pozitivní. „Průběh zimy, kdy prakticky nemrzlo, umožnilo lýkožroutu, který napadl stromy koncem léta, dokončit vývoj, takže „čekal“, jen na vhodné počasí, aby se vyrojil a napadl další stromy,“ popisuje Zahradník, jak letošní rok ve vztahu ke kůrovci odstartoval.

Lesníci se báli, že první rojení nastane již koncem března. První dny měsíce byly mimořádné teplé, což v kombinaci s „čekajícím“ kůrovcem mohlo přinést velký problém a hlavně mimořádnou situaci – v březnu se škůdce množí jen zcela výjimečně. Například v roce 2019 zahájil sezónu v dubnu a už to bylo dost brzo.

Chladné a deštivé jaro zachránilo situaci

Černý scénář však nenastal. Nejen, že se ochladilo, ale postupně přišly i deště, další faktor, který kůrovci neprospívá. „Výrazná ochlazení koncem března tento předpoklad nepotvrdily. Chladné počasí trvalo celý duben a první polovinu června. K tomu se přidaly i výrazné srážky, které rojení lýkožroutů značně zpozdily. Pouze v nejteplejších oblastech v nejnižších polohách začalo před tímto ochlazením, avšak nebylo většinou příliš výrazné,“ odhalil Zahradník. Lesníky sužuje koronavirus i kůrovec: Nemysleli jsme, že může být ještě hůř, říkají

Subjektivně může mít člověk pocit, že příliš velké chladno nepanovalo, ale oproti předchozím dvěma rokům byla situace skutečně dost jiná. První tropický den (teploty nad 30 stupňů Celsia) v roce 2018 přišel již 3. května, loni 2. června. Letos dorazil teprve nedávno, 13. června.

Celý květen byl navíc podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teplotně výrazně podnormální. Jeho průměrná teplota byla 10,9 stupně Celsia, což je o 2,1 stupně méně oproti normálu z let 1981 až 2010. Letošní květen to řadí na desáté až jedenácté místo v žebříčku nejchladnějších květnů od roku 1961. Dokonce ani vinařům nevykvetla vinná réva.

Neznamená to však, že by kůrovec letos nebyl vůbec aktivní. Naplno se ale začal rojit až teď – značný posun od původního březnového výhledu. „Lokálně se i relativně vysoké odchyty objevovaly i v průběhu dubna (…) S ohledem na současný průběh počasí probíhá velmi intenzivní rojení teprve nyní, zejména ve středních a vyšších polohách,“ říká Zahradník.

Z Česka je poušť, teplota bude kvůli lidem stoupat ještě 30 let. Expert řekl, jak tomu zabránit

Pro lesy je to dobrá zpráva z toho hlediska, že kůrovec kvůli tomu zřejmě nestihne napáchat tolik škody jako v loňských letech. „Na základě průběhu počasí lze předpokládat, že na většině našeho území proběhnou v letošním roce pouze dvě rojení, jak tomu bylo dříve, i když lokálně, v teplejších oblastech může být založena i třetí generace, která však vývoj nedokončí,“ míní odborník.

Vše ještě může zkazit léto a podzim

Změnit by to podle Zahradníka mohla pouze situace, kdy by přes léto panovaly dlouhodobě velmi vysoké teploty a navíc přišlo na podzim pozdní ochlazení. Tak daleko zatím předpovědi nesahají, ale ČHMÚ již má odhad počasí na zbytek června a přelom července.

Teploty i srážky mají zůstat v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu. „Očekáváme pozvolné zvyšování průměrných týdenních teplot s předpokladem četnějšího střídání chladnějších a teplejších období, ale přibližně v blízkosti dlouhodobých teplotních průměrů,“ uvedli meteorologové. Reálně to znamená průměrné teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia.