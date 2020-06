Začne to jako naprosto obyčejná e-mailová korespondence, skončí jako kyberpodvod toho nejhoršího kalibru. Firmy po celém světě se musí potýkat s tím, že proti nim cílí osamělí útočníci, kteří se z nich snaží vylákat ohromné částky peněz. Často se jim to podaří, protože k tomu přistupují vysoce sofistikovaně. Problém je to dlouhodobý a světovou ekonomiku stojí miliardy dolarů ročně. Co je ale horší, stále se zhoršuje a pandemie tomu vůbec nijak nepomohla.