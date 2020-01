Neuvěřitelně odporným způsobem podvedla a okradla své rodiče a přítelkyni Monika Kryčerová (37) z Boskovicka. Tvrdila jim, že má rakovinu a potřebuje peníze na léčbu. Téměř tři miliony korun od dárců přitom utratila za alkohol a naházela do hracích automatů! Krajský soud v Brně ji v úterý poslal na tři roky do vězení, peníze musí svým blízkým vrátit.

„Obžalovaná zneužila své nejbližší, drze se vydávala za smrtelně nemocnou osobu. V telefonu se dokonce představovala jako ošetřující lékařka,“ řekl soudce Vlastimír Čech.

Démon alkoholu a hazardu

Monika byla odsouzená už v roce 2016 za okradení své přítelkyně Petry k podmínce. Ženu, se kterou tehdy žila, připravila o půl milionu. Démon alkoholu a hazardu ji ale dohnal k ještě odpornějšímu podvodu. Lhala vlastním rodičům a vytáhla z nich 2,4 milionu korun!

„Rodiče prodali nemovitost, zadlužili se úvěry, jen aby své dceři pomohli. Otec dokonce čelil obvinění z úvěrového podvodu, když v zoufalé situaci všemožně sháněl pro dceru další peníze,“ upozornil soudce.

„Je mi to strašně líto, tehdy jsem nevěděla, co bylo včera a co bude dnes. Já to nezvládnu,“ předvedla obžalovaná v síni srdceryvný výlev.

Obhájkyně: Šla do sebe

Obhájkyně Andrea Novosadová pro Moniku žádala podmíněný trest s tím, že šla do sebe. „Ke všemu se doznala, před vazbou měla domluvenou práci, docházela na ambulantní léčbu a na psychiatrii, aby se zbavila závislostí na alkoholu a hazardních hrách. Chce začít pracovat a splácet škodu,“ vysvětlila obhájkyně.

Soud byl ale jiného názoru. „Obžalovaná s rodiči zcela přerušila kontakt, tři roky se neviděli. Matce ani nepřišla na pohřeb. Tříletý souhrnný trest je ještě mírný,“ poznamenal soudce Vlastimír Čech. Verdikt je pravomocný.