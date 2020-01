Prvním letošním dítětem narozeným v nemocnicích na Vysočině je Veronika. Narodila se v nemocnici v Jihlavě v 0:33. Váží 4140 gramů, měří 52 centimetrů. Druhým letošním dítětem narozeným v kraji je Štěpánka, která přišla na svět v 1:06 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. V porodnicích v Třebíči a Havlíčkově Brodě na první narozené miminko zatím čekají.

Veronika je první dítě své matky. Pochází z Jihlavy. „Byl to přirozený porod,“ řekla ČTK jihlavská porodní asistentka Petra Smejkalová.

Štěpánka, která se narodila jako první letos v novoměstské nemocnici, váží 2,69 kilogramu a měří 46 centimetrů. Rodiče pochází z Dolní Čepí na Žďársku, řeklamluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková Homolová.

I třetím letošním dítěm je dívka. Františka Čížková přišla na svět v 1:54 v nemocnici v Pelhřimově, váží 3600 gramů. „Byl to přirozený porod. Maminka se jmenuje Kateřina. Je to její čtvrté dítě a je to čtvrtá holčička,“ řekla ČTK mluvčí pelhřimovské nemocnice Petra Černo. Františčina matka pochází z obce Služátky u Pelhřimova.

V porodnicích nemocnic Havlíčkův Brod a Třebíč se k dnešním 8:15 zatím žádné dítě nenarodilo. Řekli to mluvčí třebíčské nemocnice Radek Fukal a Petra Černo. Druhým dítětem narozeným dnes v jihlavské nemocnici je holčička Karolína. Narodila se v 6:45, váží 3520 gramů.

Od roku 2002 obdarovává prvního narozeného občana Vysočiny kraj. První děti narozené v novém roce dostanou ve městech na Vysočině většinou hračku, pamětní předmět, knihu nebo peníze. Loni byl prvním dítětem narozeným v nemocnicích na Vysočině chlapec Adam. Narodil se v nemocnici v Novém Městě na Moravě v 6:46. Vážil 2840 gramů, měřil 48 centimetrů.