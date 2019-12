Po odcizení auta: Vozidlo mi bylo ukradeno pravděpodobně za účelem Ukrajina, Rusko nebo Rumunsko.

Ze škodního hlášení k pojištění auta: V autě bohužel nemám handsfree. Mobil jsem proto držel v ruce, protože jsem věděl, že má volat tchyně. Když jí to nezvednu do tří zazvonění, mám peklo. Nějak jsem se ale lekl a zvonící telefon mi upadl. Šátral jsem po něm a sjel do příkopu. Žádám o shovívavost. Tchyně mi to už spočítala.

Ze škodního hlášení o vykradené domácnosti: Po dovolené jsme dorazili konečně domů. Byl jsem fakt unavený. Chtěl jsem si vzít studené pivo a sednout si na gauč k televizi. Všimnul jsem si ale, že tam není ani lednice, ani televize. Gauč byl na svém místě.

Z hlášení po nehodě: Vinu z havárie nese jednoznačně řidička druhého auta. Nedala mi přednost. Není co řešit. Je to blondýna.

Po krádeži auta: Pojištění proti odcizení sice nemám, ale takové svinstvo by mi přece měl někdo nahradit!

Z hlášení po Mikulášské: Já byl za čerta. Měl jsem krásné řetězy půjčené z práce, od nás z haly. Byly těžké a pěkně řinčely. Ale když jsem je roztočil, vylítly mi z rukou a rozbily výklad přilehlého obchodu. Prodavačky se hrozně vystrašily. Když vyšly ven, aby zjistily, co se stalo, lekly se podruhé. Byl jsem fakt hrozivý čert.