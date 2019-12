Do Prahy to z Rakouska Ferdinand se svým luxusním vozem Aston Martin vzal přes Český Šternberk, sídlo staré české šlechty, a hned ho potkala nehoda. Chtěl si udělat záběry hradu ze vzduchu a ztratil se mu dron. Na instagramu to ale vzal s humorem: Kdo dron najde, má se rakouskému arcivévodovi ozvat a on mu pošle i ovládání.

Prahu už si ale začal už užívat, jak se patří. Tam, kde jeho předchůdci byli doma, ale musel jako každý turista projít bezpečnostním rámem. Ale stálo to za to, z chrámu svatého Víta byl u vytržení - „Wow, úžasné,“ komentoval prohlídku na twitteru. Konečně se podíval na místo, kde se jeho předek a také jmenovec Ferdinand I. Dobrotivý roku 1836 nechal jako poslední Habsburk korunovat českým králem.

Ferdinand Zvonimír | twiiter/Ferdinand Habsburk

Ferdinand Zvonimír má v lásce rychlá auta i létání

Na internetu se Ferdinad pochlubil i návštěvou jedné z pražských hospod. Podle blaženého úsměvu mu pivo určitě chutnalo. A nezapomněl ani navštívit ani vánoční trhy na Staroměstském náměstí.

Ferdinand Zvonimír je pravnukem posledního českého krále Karla I. Monarchistické spády ale nemá. Mnohem víc ho láká cestování, surfování, sportovní létání a hlavně rychlá auta. Na nich dokonce závodí. Jako junior začínal v souteži Rotax, kde sklidil hned několik úspěchů, teď se prohání na okruzích Formule Renault NEC.