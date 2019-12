Dálnice na trase Praha - Říkovice byla mezi exity Kojetín a Mořice uzavřena v 8:13. „Policie řeší několik dopravních nehod a některá místa, především mosty, mohou být namrzlá,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic. Situaci na místě řeší správa silnic.

Havárii policisté evidují například na 242. kilometru, kde se střetla dvě osobní auta, nikdo nebyl zraněn. Také policie uvádí, že je v tomto úseku náledí. Podle dopravních informací pokrývá náledí také 247. kilometr, kde policie vyšetřuje další nehodu auta. I tam nyní vozovku upravují silničáři.

Vysočina: Kdo nemusí, ať nevyjíždí

Na silnicích kraje Vysočina je ledovka. Silničáři zasahují s 91 sypači, snaží se upravit především hlavní tahy. Uvedl to dispečer Správy a údržby silnic kraje Vysočina Jiří Hejnák. Na většině území bude v sobotu pršet, místy bude i déšť se sněhem.

Ledovka se začala tvořit od severozápadu. „Skoro celý kraj máme pod ledem. Jezdí všechny sypače, také mají problémy, provádí opakovaný posyp. Všude jsou problémy s dopravou, ale nikde to není zásadní, že by to stálo a tvořily se kolony,“ řekl dispečer. Kdo z řidičů nemusí, neměl by dnes vyjíždět, dodal.

Zlínský kraj: Náledí v Malenovicích, u Luhačovic sněží

Sněžení a kluzké silnice mohou dnes ráno zkomplikovat řidičům jízdu ve Zlínském kraji. Náledí hlásí správci silnic v části Zlína v Malenovicích zhruba na tříkilometrovém úseku, namrzající vozovky očekávají silničáři postupně i na dalších místech kraje, a to kvůli srážkám přicházejícím ze západu, informuje Ředitelství silnic a dálnic.

Se sněžením musejí nyní řidiči počítat například v oblasti Petrůvky či Luhačovic i na dalších úsecích Zlínska. Sněhové přeháňky se objevují i na Vsetínsku, ve vyšších polohách okresu na silnicích druhých a třetích tříd leží vrstva nového sněhu.

Ostatní silnice jsou většinou suché, silničáři jsou však v pohotovosti. „Od západu přicházejí srážky na celé území okresu, vzhledem k teplotě vzduchu a povrchu očekáváme sněžení a namrzání vozovek,“ upozorňují silničáři na Kroměřížsku.

Jihomoravský kraj: Náledí hrozí i na D1, autobus zablokoval silnici

Dopravu na jihu Moravy komplikuje ráno náledí. Policisté obdrželi v průběhu půlhodiny hlášení o devíti dopravních nehodách, při žádné z nich nebyl nikdo zraněn. ČTK to řekla mluvčí policie Lenka Drahokoupilová.

„Většinou jde o méně vážné dopravní nehody, žádná zranění nejsou hlášena. Příčinou většiny z nich jsou pravděpodobně povětrnostní podmínky a námraza na silnici,“ řekla Drahokoupilová.

Podle internetových stránek Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje hrozí náledí i na dálnici D1 mezi Velkým Meziříčím a Brnem i v úseku mezi Rousínovem a Přerovem, na Blanensku, Brněnsku, Vyškovsku, Znojemsku i přímo v Brně.

Silnice mezi Skalicí, Višňovým a Medlicemi na Znojemsku zůstane kvůli náledí uzavřená až do jedné hodiny po poledni, uvízl na ní autobus. Nehody se staly v Brně v Porgesově ulici, která je součástí městského okruhu, ve Vranovské Nové Vsi na Znojemsku, Krhově na Blanensku, v Přímětické ulici ve Znojmě se srazil autobus s osobním autem. Mezi Těšeticemi a Suchohrdly na Znojemsku se tvořily kolony kvůli ledovce na silnici.

Olomoucký kraj: Husté sněžení a ledovka na Přerovsku

V Olomouckém kraji pokryl dnes ráno silnice sníh, místy hustě sněží. V kombinaci s deštěm vozovky mrznou a tvoří se náledí. Silničáři ho hlásí například v okolí Lipníka nad Bečvou či Prostějova. Husté sněžení hlásí silničáři především na Šumpersku a nabádají řidiče k obezřetnosti, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Na tvorbu ledovky kvůli namrzajícím srážkám především v oblasti střední Moravy upozorňují i meteorologové.

Kvůli dešti a nízkým teplotám se ledovka podle silničářů tvoří hlavně na silnicích druhých a třetích tříd na Přerovsku. Silnice tam pokrylo náledí a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, správci cest tam provádějí posyp. Na kluzké silnice upozorňují silničáři i v okolí Prostějova, i tam se především na vedlejších cestách může tvořit kvůli mrznoucímu dešti ledovka, uvádí ŘSD.

Ostatní silnice může pokrývat sníh, hlásí ho silničáři například na D1 u Dolního Újezdu na Přerovsku, na dálnici sněží i v okolí Olomouce. Mrznoucí déšť nebo déšť se sněhem mohou řidiči čekat i ve vyšších polohách Olomoucka.

Husté sněžení hlásí správci cest hlavně na Šumpersku. Na silnicích druhých a třetích tříd tam leží nyní zbytky rozbředlého sněhu, na inertně udržovaných cestách leží slabá vrstva nového sněhu. Hlavní cesty jsou mokré po chemickém ošetření. I tak jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, v okrese je silný vítr, sněží a do toho se tvoří mlha, uvádějí správci cest. Sněží i na Červenohorském sedle spojující Šumperk s Jeseníkem. Na Jesenicku je naopak klid, silnice jsou tam mokré, ale se sněhovými přeháňkami. Například na Javornicku se teplota ráno vyšplhala na pět stupňů nad nulou.

Pardubický kraj: Pozor hlavně na menší komunikacích

Ve vyšších polohách Pardubického kraje ráno mohly silnice namrzat a tvořit se ledovka. V horských oblastech ležela na vedlejších silnicích místy slabá vrstva ujetého sněhu. ČTK to zjistila z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště na menších komunikacích v okolí Lanškrouna, Hlinska, Moravské Třebové, Litomyšle, Svitav a na některých místech v Železných horách. Tam se nejčastěji může tvořit náledí a ledovka.

Liberecký kraj: Rozbředlý sníh, ale jinak bez problémů

V Libereckém kraji v noci sněžilo. Sněhu napadlo jen kolem centimetru, ještě ráno se hlavně v horách objevovaly přeháňky, postupně se ale situace uklidnila a vyjasňuje se. I na hlavních tazích ale mohou ještě ležet zbytky rozbředlého sněhu, silničáři proto doporučují opatrnost. Žádné problémy zatím hlášeny nejsou.

Teploty v Libereckém kraji se ráno pohybují od minus jednoho do tří stupňů. Většinou je polojasno až zataženo bez srážek, vítr fouká jen slabý. Podle meteorologů teploměry vystoupají maximálně k osmi stupňům, hlavně v horách se i přes den mohou objevit sněhové přeháňky.

Královéhradecký a Moravskoslezský kraj: Jeďte se zvýšenou opatrností

V Královéhradeckém kraji v horských oblastech ráno sněžilo, v nižších polohách pršelo. V Orlických horách, na Broumovsku a v Krkonoších byl na některých vedlejších silnicích místy ujetý nebo rozbředlý sníh, dopravu mohl komplikovat také silný nárazový vítr. Místy se mohla tvořit ledovka. ČTK to zjistila z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Se zvýšenou opatrností v sobotu musí jet řidiči po silnicích v horách v Moravskoslezském kraji. Na Frýdecko-Místecku v Beskydech i na Bruntálsku v Jeseníkách jsou některé silnice holé, suché a vymrzlé, níže položené silnice jsou vlhké. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnici I/56 v Beskydech se místy tvoří ledovka a silnice je mezi Ostravicí a Bílou uzavřena pro těžká vozidla nad 12 tun. Na mostě na dálnici D1 na hranicích Ostravy a Bohumína je náledí. Na Opavsku jsou sněhové přeháňky. Po celém kraji fouká silný vítr.

