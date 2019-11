Třetí zuby vyrostou přímo v čelisti. „Hrozí rakovina,“ varuje český lékař

V životě máme šanci jen na dvoje zuby, i když by se mnohdy hodily i třetí. Implantáty jsou dneska často hezčí, než zuby původní, ale zároveň velmi drahé, a pro mnoho Čechů tak nedosažitelné. Teď to vypadá, že by nám jednou mohly třetí zuby narůst, alespoň podle ruských expertů. Český lékař ale varuje: Nevíme, co se stane, může to vyvolat rakovinu, řekl Blesk Zprávám.