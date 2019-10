Internetová televize Netflix v pátek spustila svoji českou verzi. K vlastní tvorbě (Dům z karet, Koruna, Narcos...) a klasikám jako Přátelé či Gilmorova děvčata přidá do nabídky na 150 českých filmů. Služba bude konkurencí zavedené HBO GO, brzy se však strhne bitva více hráčů. Koho nebaví přizpůsobovat se programům televizních stanic a chce sledovat filmy či seriály podle vlastních časových možností a bez reklam, ten dostává další alternativu.

Do 190 zemí, čili až na výjimky po celém světě, expandoval Netflix už roku 2016. Čeští diváci se však museli obvykle spokojit s anglickým, potažmo původním zněním, a anglickými titulky.

To se právě mění. „Cílem je česky otitulkovat 90 % našeho katalogu a polovinu i nadabovat,“ řekl pro Blesk.cz Hennig Dorstewitz, mluvčí Netflixu pro střední Evropu. „Už jsme na tom několik měsíců pracovali, ale jde nám o kvalitu, takže to ještě nějakou dobu potrvá. A u převzatých seriálů se samozřejmě snažíme zakoupit i české znění, třeba Přátelé tak budou mluvit hlasy, na něž jsou místní diváci zvyklí,“ zmínil.

Většina ze stovek filmů a seriálů pochází z USA, ale evropského obsahu bude zhruba třetina. Včetně českého - pro začátek nasazuje 70 filmů, do Vánoc jich slibuje 150, ať jde o klasiku, současné hity, nebo dětskou tvorbu. Netflix láká třeba na LOVEní, Špindl, Anděla Páně 2, Vratné lahve, Po strništi bos, Masaryka, Pupendo, Ostře sledované vlaky, Tmavomodrý svět nebo Kuky se vrací.

V Česku Neflix už i natáčí

A původní česká tvorba? „Aktuálně takové plány nemáme, uvidí se po nějakém čase. Typicky začínáme s koprodukcemi, i s velkými televizemi. Třeba Freud bude mít v Rakousku premiéru na televizi ÖRF, ale globálně na Netflixu. Až v další fázi pak následuje čistě naše vlastní tvorba,“ vysvětluje Dorstewitz.

Například do polštiny se Netflix přeložil roku 2016, loni měl premiéru první jeho polský seriál nazvaný 1983. Ovšem v tuzemsku už Netflix filmuje: „V Česku, Chorvatsku a Berlíně točí německá produkce Kmeny Europy (Tribes of Europa). Odehrává se v roce 2070 po apokalypse, kolapsu Evropy - něco jako Šílený Max,“ zmínil Dorstewitz a dodal: „Hotové to bude asi za rok.“

V Česku bude Netflix dohánět zavedenou kabelovou televizi HBO, jež už před lety spustila obdobnou streamovací službu pro chytré televize i počítače. Na globální scéně jde však o srovnatelné hráče. Například posledním cenám Emmy vévodily právě internetové televize s výrazným náskokem před klasickými (HBO proměnilo 9 ze 47 nominací, Netflix 4 ze 30) a v řemeslných kategoriích (Creative Arts Emmy Awards) byl souboj ještě těsnější (25:23 cen). Do nové tvorby totiž sypou značné částky a spíš než klasické televize jsou pro ně konkurencí filmy v kinech.

Mafián De Niro

Ostatně i na tomto poli slibuje Netflix velkou podívanou. Například mafiánský film The Irishman se netají oscarovými ambicemi. V režii Martina Scorseseho září Robert De Niro, Al Pacino a Joe Pesci, vyšel na 159 milionů dolarů (3,7 miliardy Kč). Do amerických kin přijde 1. listopadu, všichni uživatelé Netflixu si ho pustí o měsíc později.

Fanoušky Hry o trůny se zase Netflix pokusí nalákat podobně epickou fantasy, a dokonce se středoevropskou příchutí. Temná sága Zaklínač se natáčela v Maďarsku, Polsku a na Kanárech a dohlížel na to i autor předlohy, v Česku populární Andrzej Sapkowski (71). V hlavní roli se představí Henry Cavill (36), známý jako poslední Superman. A mimochodem, něco pro Netflix chystají i tvůrci Hry o trůny (zatím ale připravují další trilogii Hvězdných válek).

Do souboje se vedle HBO Go zapojí i Apple TV+

Vedle HBO GO a Netflixu lze v tuzemsku sledovat i jejich konkurenci. Amazon Prime Video nabízí méně pořadů a jen menší část s českým dabingem či titulky; hlavním tahákem je fantasy detektivka Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingneovou, která se natáčela na Barrandově a jinde v Čechách.

V listopadu se po celém světě spustí Apple TV+ nejen pro majitele iPhonů či Apple televizorů. Začne s osmi vlastními seriály, ovšem s prvotřídními hvězdami: třeba Jennifer Anistonová a Reese Witherspoonová natočily dramatický seriál The Morning Show.

Až za rok po listopadovém zahájení má přijít do Česka nová streamovací platforma kolosu Disney, pod nějž patří třeba i Hvězdné války a superhrdinové značky Marvel (Avengers a spol.). Právě tyto trháky postupně zmizí z Netflixu i HBO.

Po internetu lze sledovat i pořady tuzemských stanic. Česká televize má zdarma iVysílání, iPrima je s reklamami. Placené je naopak novácké Voyo (včetně spousty zahraničních filmů a erotiky) a archiv TV Barrandov. Podobnou službou je Stream s kratšími pořady jako Kancelář Blaník; ten je zdarma, s reklamami.

Netflix stojí od 199 Kč/měsíc (za standardní rozlišení) po 319 Kč (UHD); HBO GO vyjde na 129 korun a nabízí jen HD kvalitu. Stejně jako konkurence nabízí zkušební dobu zdarma, a to měsíční. Sledovat lze na chytrých televizích připojených na internet, na počítačích a herních konzolích a také na mobilech a tabletech. Při cestování si můžete své filmy či epizody dopředu stáhnout a sledovat i bez internetu.