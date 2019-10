Bývalý středočeský hejtman a ministr zdravotnictví David Rath obdržel výzvu k nástupu do výkonu trestu. Pro iRozhlas.cz informaci potvrdil jeho advokát Adam Černý. Více se nechtěl vyjádřit. Ani Rath nebyl sdílnější, řekl pouze, že až bude muset, do vězení nastoupí. Podle informací televize Nova by to ale mělo být už v pondělí. Bývalý ministr byl zadržen před sedmi lety, konkrétně 14. května 2012. Soud mu uložil sedmiletý trest.