Poté, co se český vizionář, vlastenec a teď už i kosmonaut, Míra Čech, úspěšně dostal na oběžnou dráhu, má jako další v plánu dostat nahoru i svou rodinu. To chce uskutečnit tzv. vesmírným výtahem. Potvrdí nám 8. pokračování seriálu Český vesmír, že je Země kulatá?

„Můj pobyt ve vesmíru je důkazem, že Čech zvládne cokoliv,“ říká v úvodu český vynálezce, který se jako jediný Čech dostal do vesmíru bez pomoci Sovětského svazu. Zkonstruovaný balón s názvem Václav Klaus 2 splnil svou roli a může začít fáze dvě. Ještě předtím musí ale Míra na palubu dostat svou manželku a syna, protože se mu stýská. Jak se mu to povede, uvidíte ve videu níže. To prostě nevymyslíš!

Kdo je Míra Čech?

Tento vynálezce a objevitel se již na základní škole potýkal s vadou řeči, která ho dostala do mnoha nepříjemných situací. I proto se zaměřil především na sebevzdělávání. Mezi témata, která ho nejvíce zajímala, patřila zejména fyzika, matematika, chemie a praktická věda. Řemeslnou zručnost získal na studiích truhlařiny a zámečnictví. Studoval VUT v Brně, ale nedokončil ji – rovnou se vrhl na dráhu vynálezce a objevitele. Oženil se s Jaruškou Novákovou a mají spolu syna. Jeho základním mottem je: Rodina, vlast, věda!

