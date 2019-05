Na moskevském letišti shořelo letadlo: Na palubě bylo 78 lidí! Nejméně jeden nepřežil

Nedělní požár letounu vypukl na moskevském letišti krátce před 17:45 středoevropského letního času. Podle aktuálních informací začal krátce po startu hořet stroj Suchoj Superjet 100 a piloti se museli co nejrychleji vracet k přistání.

Druhý pokus o přistání letounu probíhal skutečně na poslední chvíli:

Dosednout se jim sice podařilo až napodruhé, nicméně i tak se při bleskové evakuaci podařilo zachránit všech 78 lidí na palubě. Nejméně 5 z nich však bylo zraněno. Poté byly plameny bleskově uhašeny. Celá akce údajně netrvala déle než než 10 minut. Z letounu však nadále stoupal hustý dým.

Požár zachytili šokovaní cestující přímo na letišti. Některá videa zachycují chaotickou situaci při samotné evakuaci.

