„Tohle je extrém.“ Poštovna na Sněžce volá o pomoc, zmizela pod sněhem

Skoro jako by se letošní zima snažila dohnat sněhový deficit z minulých let. Takový dojem musí mít lidé na Sněžce, kteří se starají o chod nejvýše postavené budovy Česka – Poštovny Anežky. Oblíbenou turistickou atrakci doslova pohltil sníh, závěje kolem ní dosahují několika metrů.

„Ne že bychom v zimě nečekali sníh na Sněžce, ale toto je extrém,“ komentovala na sociální síti situaci Poštovna a připojila fotografii, na které ukazuje, jak se z budovy stala velká sněhová hrouda. „Vidíte ty dveře? Tak bývávalo,“ glosovala výjev.

Pracovníci Poštovny se snaží sníh postupně odklízet, jde to ale pomalu a nestačí na to – je jich málo. Začali proto prosit veřejnost, zda by s úklidem nepomohla. „Cíl pro příští dny je, abychom se zase dostali do Poštovny a díky nám i turisté. Sháníme pomoc od zítřka (16. 1.) až do neděle,“ uvedla provozovna. Kdo bude ochotný, má se ozvat na Facebooku.

Stavba připravená na drsné podmínky

Poštovna, celým názvem Česká Poštovna Anežky, se na vrcholu Sněžky nachází od roku 2009 a je nejvýše položenou budovou v Česku. Jak název napovídá, lidé zde mohou využít klasických listovních služeb, třeba poslat pohled. Budova je oblíbenou turistickou atrakcí.

Jelikož je Poštovna vystavena drsným vysokohorským podmínkám, musela být navržena tak, aby je zvládla. Architekti Martin Rajniš a Patrik Hoffman ji proto vymysleli jako dřevěnou skládačku složenou z dvaceti tisíc dílů, kterou obepíná plášť z dvojitého skla. Dřevěné okenice jsou vybaveny hydraulickým systémem, a když je vichřice, je možné objekt proměnit z prosklené podoby do dřevěné.

A proč se jmenuje právě Anežka? Rajniš s Hoffmanem vytvořili celkem devět návrhů, jak by budova mohla vypadat. Všechny pojmenovali ženskými jmény od A. Jelikož nakonec zvítězila varianta nazvaná Anežka, jméno zůstalo Poštovně i po jejím dokončení.

Se sněhem se poslední dny potýká celé Česko. Na řadě hor včetně Krkonoš je lavinové nebezpečí a v několika městech byl vyhlášen kalamitní stav. Sníh ničí elektrická vedení a stovky domácností se ocitly bez elektřiny.

Do středy navíc platí na většině území výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČMHÚ) před silným větrem. V nárazech může dosáhnout rychlosti 55 až 70 km/h, na horách 70 až 110 km/h. Hrozí lámání stromů i menší poškození budov. Lidé by měli být opatrní při pohybu venku a při řízení, na horách pak omezit túry a nechodit zejména na hřebeny.

Na Frýdecko-Místecku má rovněž od úterního odpoledne vydatně sněžit. Do středečního rána může napadnout až 15 centimetrů sněhu, na hřebenech Beskyd pak až 25 centimetrů. Řidiči mají sledovat dopravní zpravodajství a při cestách do hor mít odpovídající zimní výbavu včetně řetězů.

S největšími problémy se potýkají obyvatelé Božího Daru. Nejvýše položené město Česka je již několik dní odříznuté, a i když se s velkým nasazením daří obnovovat provoz na některých silnicích, lidé v okolních osadách jsou zatím odkázáni sami na sebe.

„Zásobování bylo problematické. Například konzum Čáda včera (v pondělí) přivezl rohlíky, tak všichni byli nadšení, že jsou na snídani rohlíky, protože se podařilo protáhnout jedno auto za traktorem. Ale i řidič byl z toho vyřízený, protože jel dva metry za traktorem a stejně ho občas ztratil,“ popsal starosta Jan Horník (STAN).