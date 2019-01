Podnikatelé, pozor! Mění se termíny pro důchodové a nemocenské pojištění

Do konce loňského roku platilo, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění byly splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platilo i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platí v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ má na zaplacení celý měsíc, nová splatnost je tedy v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Dlužnou zálohu lze doplatit do konce dalšího měsíce bez sankce.

POZOR: Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení), u které je OSVČ zaregistrována.

● Variabilní symbol, který má každá OSVČ přidělený, i bankovní spojení na OSSZ zůstávají stejné. Přesto si vždy před odesláním platby zkontrolujte číslo bankovního účtu, na který úhradu odesíláte: pro platby pojistného jsou určeny účty OSSZ s předčíslím 1011, 11017 a 21012. „V posledních dnech registrujeme, že zpravidla OSVČ posílají platbu na jiný účet, protože si nekontrolují čísla účtu, když platbu zadávají pomocí internetového bankovnictví,“ upozorňuje mluvčí Buraňová.