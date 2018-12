Danielu na noční zranila elektřina. „Jen alergie,“ upřelo jí vedení nemocenskou

Paní Daniela z Ostravy si našla novou práci, ale hned při druhé noční směně se jí přihodil pracovní úraz. Zasáhl ji elektrický výboj ze stroje. O úrazu informovala vedoucího směny, který slíbil, že vše zapíše do knihy úrazů a o věc se postará. Pak se ale žena dozvěděla, že zápis byl proveden o tři dny později a nebyl ani nahlášen pojišťovně. To ještě Daniela netušila, že ji místo odškodnění čeká vyhazov.

Daniela nastoupila do nové práce na začátku května 2017. Jenže už na druhé noční směně se jí přihodil pracovní úraz. Při vybírání folií z lisu jí do ruku zasáhl elektrický výboj ze stroje a následně jí místo na ruce celé oteklo a zrudlo.

Společně s kolegyní, která úraz viděla, informovaly o úrazu vedoucího směny. Ten slíbil, že ho ihned zapíše do knihy úrazů a o vše se postará. Jak se však zraněná později dozvěděla, zápis byl pořízen až o tři dny později z důvodu údajné zaneprázdněnosti vedoucího, a dokonce ani nebyl nahlášen pojišťovně.

Vedení: Jen alergická reakce

Bezprostředně po úrazu řeklo Daniele vedení firmy, že se určitě jedná pouze o alergickou reakci, a že si s tím má zajít k závodnímu lékaři. Problém byl v tom, že zmíněný lékař byl na dovolené.

Daniela se tedy musela rozhodnout, jestli bude týden bez ošetření, nebo kontaktuje svého obvodního lékaře. Rozhodla se ihned objednat ke svému lékaři. Ten ji poslal na nemocenskou, která jí skončila v červenci 2018.

Místo peněz vyhazov

Když se však zaměstnankyně vrátila do práce, čekala tam na ni od zaměstnavatele výpověď.

„V práci mi řekli, když jsem donesla papír na peníze z nemocenské, že mají pro mě připravenou výpověď, kterou jsem odmítla přijmout, protože ještě neměli ode mě žádné výsledky z vyšetření, jestli jsem alergická na chemikálie z plastu. Na to jsem dostala odpověď, že já nemůžu být alergická, protože jsem nebyla v přímém styku s chemikálii. A tím to uzavřeli,“ uvedla žena. Vše nakonec potvrdila i lékařská zpráva, podle které se skutečně nejednalo o alergii, ale o úraz elektrickým proudem.

Lékařská zpráva nepomohla, nastoupil právník

Jenže i přes dodanou lékařskou zprávu firma incident jako pracovní úraz kvalifikovat odmítla. „Když jsem se zeptala, co považují za pracovní úraz a do jaké kategorie spadá můj úraz, tak mi nedokázali odpovědět. Ten dotyčný raději odešel z kanceláře, než aby mi dal nějakou odpověď. Řekl jenom, že to nikam nevede,“ vylíčila Daniela konflikt s vedením. Pak se tedy obrátila na právníka.

„Lékařská v závěru uvádí, že se o pracovní úraz elektrickým proudem jedná. S ohledem na skutečnost, že úraz vznikl při plnění pracovních povinností, se skutečně o pracovní úraz jedná, a to v souladu s § 269 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel je proto povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku úrazu,“ vyjádřil se k situaci právník Petr Novák ze společnosti Vaše nároky.cz. Zároveň však potvrdil platnost skončení pracovního poměru, protože klientka byla v době úrazu ve zkušební době.

Výsledné odškodné: 15 tisíc

Právník poškozené zaměstnavatele vyzval v předžalobní výzvě o zaplacení náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhradu za bolest a ztížené společenské uplatnění, celkově tak žádal o více než 15 tisíc korun.

Protistrana sice nějakou dobu odmítala zaplatit a neustále vyžadovala doplnění různých dokumentů, když však zjistila, že je právník zraněné zaměstnankyně ochoten jít k soudu, obrátila a Daniele vyplatila 15 762,- Kč. Kdyby si však zaměstnankyně nestála tvrdě za svým a neobrátila se s problémem na právníka, pravděpodobně by peníze za pracovní úraz nikdy nedostala.