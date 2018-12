Bitcoin se propadl o statisíce. Miloslav má tipy pro investice do kryptoměn

Virtuální měna bitcoin v listopadu oslabila o 37 procent, což je nejhlubší propad od dubna 2011. V prosinci tento trend nadále pokračuje, a bitcoin tak ztratil přes 80 procent své hodnoty. To je pořádně znát.

Že je obchodování s virtuálními měnami pořádné riziko, to přiznává i Miloslav Hamřík. Sám „kryptu“ věřil už v době, kdy většina lidí ani nevěděla, že existuje. „První bitcoiny jsem koupil asi za tisíc euro v dubnu 2013. Ale už předtím jsem zkoušel těžbu, ještě v době, kdy šlo něco vytěžit na počítači,“ vzpomíná bývalý „ajťák“ na začátky v oboru.

Podivná smrt bitcoinového miliardáře: Zemřel na odvykačce, za heroin dal měsíčně 2 miliony

„K technologiím jsem měl blízko, očekával jsem od toho platební revoluci. Úspěch bitcoinu mi přišel logický, ale po prvních propadech jsem zase vše prodal s mírným ziskem. Kdybych měl více trpělivosti, mohl jsem vydělat daleko víc,“ vzpomíná Miloslav.

Dostávat zaplaceno za sledování porna? Jde to. Díky nové kryptoměně

„Nikdy nesmíte dát víc, než můžete ztratit“

I proto Miloslav radí těm, kteří do bitcoinu investovali, brát výkyvy v jeho ceně s klidem. „Prudké výkyvy k té měně patří. Pokud někdo nakoupil na vrcholu, doporučoval bych zvážit nákup i teď, když je nízko,“ míní Hamřík. On sám nic prodávat v tuhle chvíli neplánuje. Naopak hodlá investovat. „Už jednou jsem se unáhlil. Věřím, že bitcoin poroste, ale klidně ještě může klesnout. Přikupuji při poklesech po malých částkách v řádu stovek korun,“ popisuje.

Bitcoin si zvolil pro to, že má největší podíl na trhu. „Pokud padne bitcoin, bude to mít velký vliv i na ostatní kryptoměny, které se skrze něj často nakupují,“ říká Miloslav. Přiznává ale, že obchodování s kryptoměnami se daleko více blíží hazardu než investici do jistoty.

„Je to jednoznačně víc spekulace než investice. Moje rada zní jednoduše. Vložením peněz do krypta považujte peníze za ztracené. Časem vás můžou jen příjemně překvapit. Nikdy nesmíte dát do kryptoměn víc, než si smíte dovolit ztratit,“ radí Miloslav.

Co udělá kurz? Experti netuší

Experti mu dávají za pravdu. Pro bitcoin byl razantní propad v minulém měsíci prudkým obratem po relativně stabilním říjnu. A další vývoj kurzu bitcoinu je pro analytiky velkou neznámou.

Poslanec Pirátů těžil ve služebním bytě kryptoměnu. Účet za elektřinu hájil zimou

„Pokud budeme cenu zkoumat v krátkých časových obdobích v délce několika měsíců, uvidíme jen nepředvídatelnou divokou jízdu. Proto, aby z chaosu vystoupil alespoň nějaký řád, je potřeba cenové pohyby sledovat v dlouhodobé perspektivě. Ve skutečnosti bitcoin zažil svou největší cenovou bublinu již na přelomu let 2010/2011, zatímco poslední bublina je zatím tou nejmenší,“ tvrdí analytik Martin Šíp.

Podle Šípa je pro bitcoin typické, že prochází exponenciálním růstem. Proto změny, které se ději v posledním období, působí daleko dramatičtěji, než ty, které se udály dávno v minulosti.

„Není jisté, zda je toto už dno, anebo jen krátké období konsolidace před dalším pohybem dolů. Kupující si ale stále drží určitou hotovost stranou pro případ, že by šel kurz bitcoinu dolů,“ říká podle ČTK také Michael Moro. Jinak šéf společnosti Genesis Global Trading, jež obchoduje s digitálními měnami.

Na vrchol v roce 2019? Spíš ne

Optimisticky situaci nevidí ani odborníci ze společnosti Kaspersky Lab, kteří každý rok zveřejňují několik predikcí na další období. V minulosti například odhadli nárůst nelegální těžby kryptoměn, což prý částečně stojí za současným propadem.

Pro rok 2019 očekávají, že blockchain, tedy to, co je motorem těžby bitcoinu, poženou spíše lidé než samotné technologické možnosti. Mnohé firmy a průmyslová odvětví totiž došly k závěru, že blockchain má daleko užší rozsah využitelnosti, než se původně zdálo. Mimo oblast kryptoměn tak bude zájem o něj upadat.

Vyděračské e-maily zaplavily Česko: Vyhrožují zveřejněním intimních videí

Další predikce zná, že využívání kryptoměn k běžným platbám bude nadále klesat. V roce 2017 velké množství obchodníků a dodavatelů oznámilo, že budou přijímat platby kryptoměnami. Provize a poplatky, pomalé převody, vysoké zaváděcí náklady a malé množství zákazníků ale způsobily, že o to postupně obchodníci ztratili zájem.

Až do ledna 2018 zažíval bitcoin obrovské výkyvy své hodnoty – strmé pády i nárůsty. Experti z Kaspersky Lab však neočekávají, že by k obdobným situacím docházelo v nadcházejícím roce, protože hodnota digitálních měn přímo reflektuje jejich popularitu. Podle jejich názoru je množství příznivců kryptoměn a zainteresovaných osob omezené a jakmile dojde k jejich dosažení, cena kryptoměn už dále neporoste.