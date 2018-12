Mužů v medicíně ubývá, roste počet lékařek. Za málo peněz by nedělali, vysvětluje doktorka

Praktický lékař mužského pohlaví bude možná jednou tak trochu raritou, objevuje se zde totiž čím dál více žen. Ve výzkumu to zjistily Společnosti všeobecného lékařství (SVL ČLS JEP) a Mladých praktiků. Odborníci se shodují, že feminizace medicíny jde napříč všemi obory a jedná se o celosvětový trend. To potvrzuje i předsedkyně Mladých praktiků Markéta Pfeiferová (29), která si myslí, že jednou z příčin je prostý fakt, že muži by za tak nízký plat nepracovali.