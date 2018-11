Pohnutá historie klavírů Petrof: Po komunistech nám vrátili 4 %, zbytek jsme si museli koupit zpět

Přes 150 let se v Hradci Králové vyrábějí špičkové klavíry a piana Petrof. Hráli na ně světově uznávaní klavíristé, nástroje získaly řadu prestižních cen. Dnes tradiční rodinná firma vyrábí klavíry za čtvrt miliardy korun a naprostou většinu z nich vyváží do světa. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto klavíry PETROF zařadil do ankety o největší průmyslové ikony, které budovaly dobré jméno českého průmyslu doma i v zahraničí.