Strach vystřídala úleva: Jana (41) nemohla 7 let otěhotnět, co pomohlo?

Jana se se svým manželem zná od 14 let. „Narážky, proč ještě nemáme dítě, jsem slyšela již od svých 18 let. Ale oba jsme měli skvělou práci, a tak jsme na založení rodiny začali pomýšlet, až když jsme překročili třicítku,“ vzpomíná Jana, která si myslela, že vše půjde hladce.

Jenže nešlo. Přibližně 7 let se pokoušela s manželem počít dítě přirozenou cestou. Manželé byli frustrovaní, mluvili i o adopci. „Přestože jsme ani jeden neměli žádný vážný zdravotní problém, dítě nepřicházelo, zřejmě tu sehrál negativní roli náš věk, dodala Jana.

Pocity beznaděje a počítání plodných dnů

„Každá žena určitě zná ty pocity, když touží po dítěti a nedaří se - kdy věříte, že tentokrát už to vyšlo a modlíte se, aby nedorazila menstruace. A ty pocity neštěstí a beznaděje, když zase dorazí,“ popsala Jana. Kolem manželů bylo navíc spousta dětí a miminek jejich známých a přátel.

„Také si vzpomínám na neustále vypočítávání plodných dnů, nucený sex, měření teploty – šílený kolotoč, do kterého se dostanete, a nejlepší jsou rady ostatních „nemysli na to, uvolni se, nesmíš se na to tak soustředit a přijde to samo“,“ říká žena a dodává: „Jenže, když víte, kdy máte dostat menstruaci a čekáte a soustředíte se na svoje tělo, nejde to „vygumovat“.“

Injekce do břicha

Gynekolog pak Janu upozornil, že pokud chce mít dítě, musí proto zkusit něco jiného. Po proplakané noci vyhledala reprodukční kliniku v Ostravě. „Největší strach jsem měla z toho, jak si budu muset píchat injekce do břicha, ale to jsem zvládla skvěle. Až ta poslední byla nejhorší – byla nejvíce důležitá, a navíc už pracovaly hormony, jinak to bylo naprosto v pohodě, bez bolesti, prostě když víte, co je vaším cílem, tak tohle je to nejmenší,“ popsala Jana proces na reprodukční klinice.

Hned napoprvé se lékařům podařilo odebrat asi 10 vajíček, z toho byla půlka životaschopných. Janě bylo 37 let, když zjistila, že je těhotná.

„Nevěřila jsem tomu, byla jsem šíleně šťastná, i když tam byly velké obavy, abych o to nepřišla a měla jsem chuť to říci každému, aby měli radost s námi. Brečeli jsme s manželem oba,“ popsala Jana svoje první pocity. O devět měsíců později se jí narodila dcera.

Šťastný konec

Druhý pokus o těhotenství se ale nezdařil. Janu to velmi zasáhlo, protože si myslela, že to půjde stejně hladce jako v prvním případě, navíc to bylo o Vánocích.

„Až po půl roce se nám podařila naše druhá dcerka. Kdybychom to zkoušeli s manželem pořád sami, věřím, že bychom se netrefili do plodných dnů, a už bychom byli tak frustrovaní, že by to mělo negativní dopad i na náš vztah,“ řekla Jana, která je nyní maminkou dvou krásných holčiček.

„Ženám, které nemohou otěhotnět, vzkazuje, aby neváhaly. Není se čeho bát, v dnešní době je medicína opravdu daleko, a i já ve vyšším věku a manžel s ne úplně dobrým výsledkem spermiogramu máme dvě krásné děti a jsou to nejlepší, co nás potkalo, a přeji i ostatním ženám, které touží být maminkou, aby měly tolik štěstí jako já,“ uzavírá svůj příběh Jana.