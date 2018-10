Revoluce ve vyjmenovaných slovech: Zmizí chmýří ze školních lavic?

Děti neznají význam některých vyjmenovaných slov, a tak se jejich výběr, který je v učebnicích, zřejmě změní. S revolučním projektem přišla Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. A jde ještě dál: Chce konec jejich biflování!

To, co se děti na prvním stupni učí ve škole jako vyjmenovaná slova, je ve skutečnosti pouze výběr některých z nich. „Třeba u slov po B byste se dopracovali až k osmdesátce slov. Je samozřejmé, že se to musí redukovat,“ řekla Blesku Kamila Smejkalová z Ústavu pro jazyk český.

To, co se změní, nebudou ale vyjmenovaná slova, nýbrž právě výběr, který se děti učí. Důvod? Řada výrazů z toho současného se používá méně než slova příbuzná. „Jde třeba o slovo smýkat. Více se používá smyk, smyčka nebo smyčec,“ vysvětluje Stanislav Štěpáník z katedry českého jazyka Pedagogické fakulty UK, který má projekt s týmem odborníků na starosti. Podle něj by ze seznamu zmizela například také slova lýko, výheň, vyžle, pýřit, nachomýtnout se, chmýří… „Do výběru by se naopak třeba dostalo slovo zbytek,“ doplňuje Smejkalová. Děti by se podle nové metody měly učit vyjmenovaná slova postupně a jen ta, která používají a rozumí jim.

Tým se také zabývá tím, jestli je nutné se vyjmenovaná slova biflovat jako básničku. „Je na čase se na to podívat,“ myslí si Štěpáník, který tvrdí, že děti vlastně vůbec nepotřebují termín »vyjmenovaná slova«. Jde o to, aby si příslušný výraz osvojily a zapamatovaly samy. „Dětem je tohle jedno. Jsou schopny si ho samy posbírat z textu a ani nemusí vědět, že to je vyjmenované slovo,“ říká Štěpáník. Za jak dlouho by se začalo učit podle nové metody, se zatím neví. „V druhé polovině příštího roku ukončíme výzkum a navrhneme doporučený postup,“ prozradil Štěpáník.

Každý učitel si svoji vyučovací metodu může zvolit sám, pokud by se kvůli vyjmenovaným slovům měnily učebnice, je třeba souhlasu ministerstva školství.

Jak to měla Škopková…

„Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemýžď se smýká po mýtině, odemykati, zamykati, máš tam někde samici?!“ Tak vyjmenovávala vybraná slova Helena Růžičková (†67) alias Mařena Škopková v trilogii Zdeňka Trošky Slunce, seno... svému manželovi Stanislavu Třískovi (†63), když napsal Y ve slově samic. Výběr slov, která se učila ve školách, se postupem let drobně měnil. Víte o tom, že mezi ně patřila třeba i babyka?

Budou tam i cizí slova?

V seznamu učených vyjmenovaných slov by se prý mohla objevit i cizí slova, ačkoliv nyní tam jsou česká, nebo převzatá (např. lyže). Jedním z nových slov by mohlo být například pyžamo. „Zatím ale zkoumáme, jak na to děti reagují. Můžeme nad tím uvažovat, ale zatím ještě nemáme potřebná data,“ řekl Štěpáník.

Některá slova ve vyšších ročnících

Vyjmenovaná slova jsou součástí pravidel českého pravopisu už od roku 1902. „Seznam slov je stejný. My můžeme změnit to, jak se ve škole se slovy pracuje,“ říká Štěpáník, který by některá slova přesunul až do vyšších ročníků. Nyní se totiž vyjmenovaná slova učí ve 3. třídě. „Postupně se to může nabalovat. Navíc termín vyjmenovaná slova může přijít později,“ uvažuje Štěpáník. Někteří učitelé to prý vyučují jinak už nyní.